Cuáles son los requisitos para pedir el bono de $350.000 que entrega Anses en la última semana de marzo

Perder el trabajo implica un golpe directo al bolsillo, pero también abre la posibilidad de acceder a una ayuda económica estatal. En Argentina, Anses otorga la prestación por desempleo , un beneficio destinado a quienes quedaron sin empleo en relación de dependencia por despido sin causa, finalización de contrato o por otras razones ajenas al trabajador.

Se trata de una asistencia económica pensada para acompañar a las personas que se quedaron sin trabajo mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. Además del pago mensual, quienes cobran la prestación por desempleo pueden seguir accediendo a asignaciones familiares mientras dure el beneficio.

En el caso de los trabajadores permanentes en relación de dependencia, uno de los requisitos principales es haber tenido al menos seis meses de trabajo con aportes en los tres años previos al despido o a la finalización del contrato. Para los trabajadores eventuales o de temporada, en cambio, se exige haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el último año antes del fin de la relación laboral.

El monto que paga Anses y la cantidad de cuotas varían de acuerdo con los ingresos y con los meses trabajados con aportes en los últimos tres años. En el régimen general, el beneficio puede extenderse entre 2 y 12 cuotas. Además, las personas mayores de 45 años acceden a una extensión de seis meses adicionales .

También existe una prestación por desempleo específica para los trabajadores de la construcción. En ese caso, está dirigida a quienes hayan sido despedidos sin justa causa o hayan quedado sin empleo por finalización de obra. Para acceder, deben acreditar al menos ocho meses de trabajo con aportes en los dos años previos al cese laboral.

Para los trabajadores permanentes de la construcción, el monto y la cantidad de cuotas se calculan según los ingresos y el tiempo trabajado con aportes durante los últimos dos años. En el caso de los eventuales o de temporada, si registraron un año o más de aportes se aplica el mismo criterio. Si trabajaron menos de un año, se reconoce un día de prestación por cada tres días de servicio. También en este régimen, los mayores de 45 años reciben seis meses extra.

Para iniciar el trámite, es necesario reunir el DNI y la documentación que acredite el desempleo, siempre en original y copia. Según el motivo de la desvinculación, puede pedirse el telegrama de despido, carta documento, nota de despido firmada por el empleador, copia del contrato vencido, documentación por quiebra o concurso preventivo, o incluso certificados médicos si hubo una enfermedad o accidente al momento del cese.

Cuánto paga la Anses por esta ayuda

En marzo de 2026, la prestación por desempleo de Anses tiene un monto variable, ya que se calcula según los ingresos y los aportes de cada trabajador. De todos modos, el beneficio tiene topes: no puede ser inferior a $176.200 ni superior a $352.400.

El trámite puede hacerse a través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También existe la opción de realizar la gestión en una oficina de Anses con turno previo.