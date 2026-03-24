Becas Progresar: cómo reclamar si no te pagaron y qué pasa con la última cuota
Las Becas Progresar de Anses son clave para los beneficiarios. Qué pasa si no te pagaron aún y cómo reclamar.
Miles de beneficiarios de las Becas Progresar atraviesan incertidumbre ante la falta de cobro de sus haberes en los últimos meses. Frente a esta situación, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el programa educativo se aclararon los pasos a seguir para realizar reclamos y qué ocurre con la última cuota del ciclo lectivo.
Uno de los principales motivos por los cuales un estudiante puede no haber recibido el pago es la falta de certificación académica. Es decir, si la institución educativa no informó a tiempo que el alumno mantiene la condición de regular, el sistema suspende de manera preventiva la liquidación del beneficio.
Además, el programa Progresar abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se paga una vez que se acredita el cumplimiento de los requisitos académicos.
Cómo reclamar si no cobraste las Becas Progresar
Quienes no hayan percibido la beca pueden iniciar un reclamo de manera online. El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma oficial de Progresar o Anses con usuario de Mi Argentina, dirigirse a la sección de “Reclamos” y completar el formulario correspondiente, adjuntando la documentación necesaria.
En caso de no obtener respuesta, también es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de Anses o comunicarse telefónicamente para dejar asentado el reclamo.
Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar:
- El estado de la beca en el sistema.
- Que la certificación escolar esté cargada correctamente.
- Que los datos bancarios sean correctos.
- El calendario de pagos según DNI.
Según lo informado, marzo marca el pago final correspondiente al ciclo lectivo 2025. Sin embargo, en algunos casos pueden registrarse demoras o pagos pendientes, especialmente si hubo problemas administrativos o demoras en la validación de datos por parte de las instituciones educativas.
En estos casos, Anses puede acreditar los montos de manera retroactiva una vez que se regulariza la situación del estudiante, por lo que no necesariamente se pierde el dinero adeudado.
A tener en cuenta:
- El monto mensual de la beca ronda los $35.000, con pagos organizados por calendario.
- La certificación institucional es clave para liberar pagos y montos retenidos.
- Los reclamos deben hacerse cuanto antes para evitar demoras mayores.