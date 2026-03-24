Becas Progresar: cómo reclamar si no te pagaron y qué pasa con la última cuota

Las Becas Progresar de Anses son clave para los beneficiarios. Qué pasa si no te pagaron aún y cómo reclamar.

Miles de beneficiarios de las Becas Progresar atraviesan incertidumbre ante la falta de cobro de sus haberes en los últimos meses. Frente a esta situación, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el programa educativo se aclararon los pasos a seguir para realizar reclamos y qué ocurre con la última cuota del ciclo lectivo.

Uno de los principales motivos por los cuales un estudiante puede no haber recibido el pago es la falta de certificación académica. Es decir, si la institución educativa no informó a tiempo que el alumno mantiene la condición de regular, el sistema suspende de manera preventiva la liquidación del beneficio.

Además, el programa Progresar abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se paga una vez que se acredita el cumplimiento de los requisitos académicos.

Cómo reclamar si no cobraste las Becas Progresar Quienes no hayan percibido la beca pueden iniciar un reclamo de manera online. El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma oficial de Progresar o Anses con usuario de Mi Argentina, dirigirse a la sección de “Reclamos” y completar el formulario correspondiente, adjuntando la documentación necesaria.

En caso de no obtener respuesta, también es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de Anses o comunicarse telefónicamente para dejar asentado el reclamo.