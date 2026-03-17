A minutos del anuncio de cambios en los planes sociales, renunció el titular de Anses Fernando Bearzi

El Gobierno nacional oficializó este martes la salida de Fernando Bearzi al frente de la Anses, tras la presentación de su renuncia ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Para ocupar su lugar fue designado Guillermo Arancibia, quien se desempeñaba como número dos del organismo.

Bearzi había llegado a la conducción del ente previsional en febrero de 2025, en reemplazo de Mariano de los Heros, y era considerado un dirigente cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Su salida se produce en medio de una serie de movimientos internos dentro de la estructura oficial.

Con perfil técnico y trayectoria en el ámbito financiero, el economista acumulaba experiencia tanto en el sector público como privado. A lo largo de su carrera ocupó cargos vinculados a la gestión de inversiones y mercados, además de desempeñarse en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un área clave dentro de la Anses.

El cambio en la conducción del organismo se inscribe en un proceso de reacomodamiento del equipo de Gobierno en áreas sensibles, en este caso vinculadas al sistema previsional.

La renuncia del ex titular de la Anses coincidió con otro anuncio relevante del Ministerio de Capital Humano: el cierre del programa Volver al Trabajo, previsto para el 9 de abril, que será reemplazado por un sistema de vouchers destinados a formación laboral.