La Justicia revisará un agravante excluido en las condenas por el atentado contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal admitió este jueves el recurso del Ministerio Público y analizará las condenas de Sabag Montiel y Uliarte, condenados en primera instancia a diez y ocho años de prisión, respectivamente.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja presentado por Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien durante su alegato en el juicio donde se condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte señaló que el accionar de ambos se inscribió en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático que buscaba el debilitamiento de Cristina Fernández de Kirchner por su condición de mujer política.

La resolución, firmada por los camaristas Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, implica que el máximo tribunal penal del país revisará en profundidad lo decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 6, que había fijado las condenas de 10 y 8 años de prisión.

Brenda Uliarte en el inicio del juicio oral y público. Foto: Télam Brenda Uliarte en el inicio del juicio oral y público. Foto: Télam

Fernando Sabag Montiel fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con el delito de portación ilegal de arma de guerra. La pena impuesta fue de diez años de prisión.

Brenda Uliarte, por su parte, fue hallada partícipe necesaria del mismo hecho y condenada a ocho años de prisión. Lo que la Cámara deberá examinar es si la calificación legal de los hechos y las penas aplicadas se ajustan a derecho, luego de que Labozzetta cuestionara la sentencia original y el tribunal oral rechazara en un primer momento esa impugnación.