Sorpresa en el Senado: el PJ y La Unión Mendocina harán un nuevo interbloque

A horas del discurso del gobernador Alfredo Cornejo inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura, los movimientos de bancas entre legisladores se intensifican. Este jueves se confirmó que los bloques del Partido Justicialista y La Unión Mendocina conformarán un nuevo interbloque en el Senado provincial, que se convertirá en la segunda fuerza de la cámara, relegando a la bancada de La Libertad Avanza.

Esta tarde ingresó a la mesa de entradas de la Legislatura una notificación informando la sorpresiva alianza de los bloques del PJ y de La Unión Mendocina en la Cámara Alta. El flamante interbloque llevará el nombre de Encuentro Mendocino y estaría integrado por 8 senadores.

A partir de este viernes 1º de mayo habrá una nueva composición legislativa con la asunción de los senadores y diputados electos en las elecciones del año pasado y que juraron la semana pasada.

En esta nueva etapa legislativa el Bloque del PJ estará integrado por los senadores Mauricio Sat, Adriana Cano, Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra .

Vale recordar que días atrás se confirmó la ruptura de los senadores kirchneristas Félix González y Omar Parisi, quienes decidieron abandonar la bancada peronista y conformar el bloque Fuerza Patria.

Por otra parte, el bloque La Unión Mendocina quedó conformado por los senadores Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini.

interbloque Encuentro Mendocino

Estos tres legisladores accedieron a sus bancas en las elecciones de 2023 integrando la lista del espacio que llevó como candidato a gobernador a Omar De Marchi pero que tras ese proceso electoral nunca se consolidó como un sector político uniforme en la Legislatura y fue perdiendo integrantes con el paso del tiempo, pese a conservar el nombre.

Actualmente quedó integrado por la referente del partido Compromiso Federal en Mendoza, Flavia Manoni; por el histórico dirigente judicial y con trayectoria en el peronismo Ariel Pringles; y por el dirigente de la Coalición Cívica en Mendoza, Marcos Quattrini.

Si bien la conformación del flamante interbloque Encuentro Mendocino genera sorpresa, la maniobra responde a una estrategia legislativa apuntada a la distribución de puestos claves en el Senado.

jura de senadores 10 Los senadores Flavia Manoni y Marcos Quattrini, junto a Ariel Pringles, se aliarán con el PJ en la Cámara Alta. ALF PONCE - MDZ

Con esta alianza el nuevo espacio se convertirá en la segunda fuerza de la Cámara Alta con 8 senadores, por detrás del bloque mayoritario de la UCR.

De esta manera, relegó a La Libertad Avanza al tercer lugar con 5 integrantes, misma cantidad con la que había quedado el PJ.

Esa situación había generado incertidumbre respecto a la disputa por la vicepresidencia del Senado, ya que el bloque peronista y el bloque libertario habían quedado igualados en cantidad de miembros.

Pero ahora la vicepresidencia del cuerpo corresponderá al nuevo interbloque y esto también tendrá influencia en la conformación de las distintas comisiones del Senado.