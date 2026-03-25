Anses: cómo funciona la ayuda económica para desempleados y cómo acceder

En un contexto económico complejo, la Anses mantiene vigente una herramienta clave de contención social: la Prestación por Desempleo , una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal. El programa busca brindar un ingreso mensual mientras las personas afectadas intentan reinsertarse en el mercado laboral, además de garantizar ciertos derechos básicos durante ese período de transición.

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico dirigido a trabajadores registrados que quedaron desempleados por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin causa, finalización de contrato o cierre de empresas.

Además del ingreso mensual, el programa incluye cobertura de salud, acceso a asignaciones familiares y el reconocimiento de aportes jubilatorios, lo que permite mantener la continuidad de derechos previsionales.

El monto de la prestación se calcula en base al salario previo del trabajador. En términos generales, equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, el beneficio tiene límites establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para marzo de 2026, los valores se ubican entre:

Mínimo: $176.200

Máximo: $352.400

El calendario de pagos se desarrolla entre el 20 y el 30 de marzo, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin responsabilidad propia. Para acceder, es necesario cumplir ciertos requisitos vinculados a los aportes realizados:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: entre 90 días y 12 meses trabajados en los últimos 3 años.

En todos los casos, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido.

Para solicitar la prestación, los interesados deben presentar DNI y documentación que acredite la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, contrato vencido o constancias similares.

El trámite puede realizarse de manera online a través del sitio oficial o de forma presencial en las oficinas del organismo.