Anses: cómo obtener el comprobante de la obra social de forma online

Anses recordó a los beneficiarios que se puede acceder al comprobante de la obra social a través de la web del organismo.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó a los beneficiarios que trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde aquí.

Se trata de un trámite simple de gestionar con muy pocos requisitos y que se puede realizar de modo online sin moverse de casa. El organismo nacional lo recordó este martes a través de un comunicado oficial.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Anses y un trámite simple desde el celular. El comunicado de Anses "Al ingresar el número de DNI o CUIL, se puede visualizar la consulta de obra social, o bien descargar el comprobante, que es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello", explicaron desde Anses.

En ese sentido, es importante recalcar que a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social para él y sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).