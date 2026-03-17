Anses: cuánto aumenta la jubilación por cada año extra de aportes

Las jubilaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se calculan en función de la historia laboral de cada trabajador. La cantidad de aportes registrados no solo habilita el acceso al beneficio, sino que también puede aumentar el monto final del haber.

El requisito básico para jubilarse es contar con 30 años de aportes, pero quienes superan ese piso pueden recibir un ingreso mayor gracias a un adicional previsto por el sistema previsional.

Este aspecto vuelve a cobrar relevancia en abril de 2026, cuando las jubilaciones tendrán un nuevo aumento por la fórmula de movilidad vigente.

El régimen jubilatorio contempla un incremento para quienes trabajaron más tiempo del mínimo exigido.

Por cada año adicional de aportes por encima de los 30 años, la jubilación de Anses se incrementa un 1%. Foto: Anses

Mi Anses es más que una plataforma digital. Es una puerta abierta para que cada persona tome control de su información laboral. Foto: Anses

Por cada año adicional de aportes por encima de los 30 años, el haber jubilatorio se incrementa un 1%.

Este beneficio tiene un límite:

se puede acumular hasta un 15% adicional

equivale a un máximo de 45 años de aportes reconocidos

De esta manera, las trayectorias laborales más extensas pueden traducirse en un ingreso mensual más alto al momento de jubilarse.

Cómo se calcula el haber jubilatorio inicial

Para determinar el monto inicial de la jubilación, la Administración Nacional de la Seguridad Social toma como referencia los salarios registrados durante los últimos años de actividad.

El cálculo se basa en el promedio actualizado de los últimos 120 sueldos, correspondientes a los diez años previos al retiro.

El procedimiento incluye tres pasos principales:

sumar los 120 salarios registrados en la historia laboral

dividir el total por 120 para obtener un promedio

actualizar ese resultado mediante un índice oficial

En este cálculo no se incluye el aguinaldo, ya que solo se consideran las remuneraciones mensuales.

El cambio en la actualización de salarios desde 2025

A partir de fines de 2025 se modificó el mecanismo utilizado para actualizar los salarios históricos que intervienen en el cálculo jubilatorio.

La medida fue establecida mediante la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano de Argentina, que creó un índice combinado para ajustar esos ingresos.

El nuevo coeficiente surge del promedio entre:

el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales

el índice de movilidad jubilatoria

Este esquema se aplica a las personas que se jubilan desde diciembre de 2025 en adelante.

Cuánto aumentarán las jubilaciones en abril de 2026

Además del impacto que tienen los aportes en el cálculo del haber, las jubilaciones se actualizan periódicamente por movilidad.

En abril de 2026 los haberes tendrán un aumento del 2,89%, determinado por la variación del Índice de Precios al Consumidor publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con ese ajuste, los valores estimados quedarán en:

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

El refuerzo extraordinario se paga completo a quienes cobran el haber mínimo. En los casos de jubilaciones más altas, el bono se otorga de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado.

El esquema actual de aumentos de ANSES

El sistema previsional vigente establece actualizaciones mensuales vinculadas a la inflación. Este mecanismo reemplazó al anterior esquema de aumentos trimestrales y busca reducir el desfase entre la evolución de los precios y los haberes.

La actualización automática alcanza no solo a jubilaciones y pensiones, sino también a otras prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, como las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo.