Créditos de Anses: cuándo podrían volver los préstamos de $1.500.000

Una nueva iniciativa legislativa busca reactivar los créditos de la Anses , con montos que podrían alcanzar hasta $1.500.000 por beneficiario. El proyecto apunta a restituir una herramienta clave para sectores vulnerables, aunque su implementación todavía depende del avance en el Congreso.

Según trascendió, la propuesta plantea que los préstamos podrían comenzar a otorgarse recién en el segundo semestre de 2026, siempre y cuando el proyecto sea aprobado y reglamentado.

A diferencia de los créditos que Anses otorgaba en años anteriores , el nuevo esquema no estaría orientado al consumo libre. El objetivo principal sería ayudar a las familias a salir del sobreendeudamiento.

En ese sentido, el dinero no se entregaría directamente al beneficiario. En cambio, el organismo transferiría los fondos a bancos o entidades acreedoras para cancelar deudas existentes, garantizando así el destino del préstamo.

El universo de potenciales beneficiarios incluiría a distintos grupos que actualmente perciben prestaciones sociales o tienen ingresos bajos. Entre ellos:

Jubilados y pensionados

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de pensiones no contributivas

Trabajadores de casas particulares

Monotributistas de categorías iniciales

El programa apunta especialmente a quienes tienen dificultades para acceder al crédito formal y suelen recurrir a préstamos con tasas elevadas.

El proyecto contempla un mecanismo completamente digital, sin intermediarios, que permitiría validar datos en tiempo real. Además, establece límites para evitar un nuevo endeudamiento excesivo, como cuotas que no superen un porcentaje del ingreso mensual.

El monto máximo de $1.500.000 no sería fijo, sino que podría actualizarse en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para mantener su valor frente a la inflación.

Por el momento, los créditos de Anses continúan suspendidos tras su eliminación en 2025. La reactivación dependerá del tratamiento legislativo y de los consensos políticos necesarios para su aprobación.