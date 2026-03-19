Jubilación mínima y máxima de Anses: los nuevos montos de abril con el bono refuerzo

Anses aplicará un aumento del 2,9% en abril basado en el IPC de febrero del Indec. Cuánto cobrarán los jubilados con la mínima y la máxima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara un nuevo aumento para las prestaciones en abril. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobrarán un incremento del 2,9%, que se rige por la inflación de febrero comunicada por el Indec.

El ajuste mensual corresponde a la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que determina aumentos mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás.

Jubilaciones de Anses en abril: de cuánto es la mínima con el bono y la máxima En el cuarto mes del año, millones de jubilados esperan un ajuste acorde a los precios actuales. En marzo, quienes cobran la jubilación mínima recibieron $369.600,88 con un aumento del 2,88%, más el bono refuerzo, lo que elevó el monto total a $439.600,88.

Con el aumento de abril, la jubilación mínima pasará a $380.319,31. Al sumarse el bono extraordinario, el total mensual alcanzará $450.319,31. El haber máximo jubilatorio, en tanto, se espera que llegue a $2.550.000 en abril. Este grupo no recibe bono refuerzo. Sin embargo, quienes cobren un haber inferior a $450.319,31 recibirán un bono proporcional para que ningún jubilado quede por debajo de ese piso.

Cuánto cobran las pensiones en abril Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibieron en marzo un total de $365.680,70, compuesto por $295.680,70 más el bono de $70.000. En abril recibirán $304.255,44 y, al sumarse el refuerzo, el monto total llegará a $374.255,44.