Quini 6: los números del sorteo del miércoles 18 de marzo

El último sorteo del Quini 6 dejó ganadores en varias provincias argentinas en la modalidad Siempre Sale.

El Quini 6 puso en juego más de 4.450 millones de pesos. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 18 de marzo. En su edición 3357 puso en juego más de 4.650 millones de pesos pero las principales modalidades quedaron vacantes, aunque hubo ganadores en el Siempre Sale.

Resultados Quini 6: los números ganadores En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron el 08, 12, 18, 37, 40 y 42. El pozo de $780.000.000 quedó vacante ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 22, 25, 26, 38, 40 y 42. Tampoco hubo ganadores y el pozo de $780.000.000 volvió a quedar vacante.

En la Revancha, los números sorteados fueron el 12, 13, 14, 29, 41 y 42. El pozo de más de $2.512.000.000 también quedó sin ganador y se acumula para el próximo concurso.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 11, 13, 17, 23, 28 y 35. Hubo 89 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $3.323.876,87 cada uno sobre un pozo total de $295.825.041. Los ganadores se reparten entre diferentes provincias: San Juan, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Río Negro, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta, CABA, Buenos Aires, Corrientes y Mendoza.