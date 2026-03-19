Quini 6: los números del sorteo del miércoles 18 de marzo
El último sorteo del Quini 6 dejó ganadores en varias provincias argentinas en la modalidad Siempre Sale.
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 18 de marzo. En su edición 3357 puso en juego más de 4.650 millones de pesos pero las principales modalidades quedaron vacantes, aunque hubo ganadores en el Siempre Sale.
Resultados Quini 6: los números ganadores
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números sorteados fueron el 08, 12, 18, 37, 40 y 42. El pozo de $780.000.000 quedó vacante ya que no hubo ganadores con seis aciertos y se acumula para el próximo sorteo.
En la Tradicional La Segunda, salieron el 22, 25, 26, 38, 40 y 42. Tampoco hubo ganadores y el pozo de $780.000.000 volvió a quedar vacante.
En la Revancha, los números sorteados fueron el 12, 13, 14, 29, 41 y 42. El pozo de más de $2.512.000.000 también quedó sin ganador y se acumula para el próximo concurso.
En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 11, 13, 17, 23, 28 y 35. Hubo 89 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $3.323.876,87 cada uno sobre un pozo total de $295.825.041. Los ganadores se reparten entre diferentes provincias: San Juan, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Río Negro, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta, CABA, Buenos Aires, Corrientes y Mendoza.
El próximo Quini 6: domingo 22 de marzo
Con todos los pozos acumulados sin ser reclamados, el próximo concurso del domingo 22 de marzo de 2026 pondrá en juego un pozo estimado de $5.250.000.000, una cifra que convierte al próximo sorteo en uno de los más esperados de los últimos tiempos.