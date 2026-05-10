Godoy Cruz homenajeó al exfuncionario Nicolás de la Reta

El pasado viernes, la Municipalidad de Godoy Cruz homenajeó al exdirector de Desarrollo Social Nicolás de la Reta , quien falleció en 2024 a los 37 años producto de una afección cardíaca. Familiares, amigos, dirigentes, autoridades municipales y provinciales y vecinos acompañaron el reconocimiento.

La calle que llevará el nombre del exfuncionario está ubicada en el barrio Illia, en Villa Marini, próxima a la intersección de las calles Illia y Chuquisaca.

De la Reta se desempeñó como director de Desarrollo Social en Godoy Cruz desde 2022 hasta 2024. Se había graduado como técnico universitario en Gestión y Administración en Instituciones Públicas en la UNCuyo, casa de estudio en donde comenzó su militancia política.

Además de su trabajo como funcionario, De la Reta también se desempeñó en el Concejo Deliberante entre 2013 y 2017, para luego incorporarse a la Secretaría de Desarrollo Humano.

A su vez, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo, coordinador de la carrera de Comunicación Social y uno de los principales referentes de la agrupación Franja Morada en la militancia universitaria.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, encabezó el homenaje realizado y destacó: “Hoy no es un día de tristeza, sino de orgullo y alegría por homenajear a alguien cuya militancia política y compromiso social fueron ejemplares”, a lo que agregó: “Nico fue el reflejo de esa militancia entendida como servicio y vocación por los demás”.