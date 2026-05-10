Godoy Cruz: pactó una compra por Facebook, llegó al lugar y fue asaltado por varios delincuentes

La víctima había acordado un encuentro por redes en Godoy Cruz, pero al llegar al lugar fue asaltado por varios sujetos que le robaron sus pertenencias.

La víctima pactó una compra por Facebook, sin embargo, al llegar al punto de encuentro en Godoy Cruz, fue asaltado por varios delincuentes.

Un hombre fue víctima de un violento asalto en Godoy Cruz luego de acudir a un encuentro pactado a través de Facebook para concretar una supuesta compra. Al llegar al punto acordado, varios individuos lo sorprendieron en plena vía pública y, bajo amenazas con arma , le robaron distintas pertenencias antes de escapar.

Fuentes policiales relataron que el hecho ocurrió el sabado a las 21, sobre calle Álvarez Condarco al 1100, en Godoy Cruz, cuando la víctima arribó al lugar donde había coordinado la operación mediante redes sociales.

Lo rodearon y le robaron todo De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre fue interceptado por varios sujetos que comenzaron a amenazarlo con un cuchillo mientras le exigían sus pertenencias.

En pocos segundos, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular Xiaomi 14C, una campera negra, un casco negro y una mochila. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon.