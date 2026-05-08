Lo quieren todos: el defensor más buscado del mercado de pases juega en Godoy Cruz
El defensor de Godoy Cruz despertó el interés de Racing, Boca y un club de Brasil. Mateo Mendoza aparece como una de las grandes joyas del mercado y su salida empieza a tomar fuerza.
Mientras el mercado de pases empieza a tomar temperatura, en Godoy Cruz Antonio Tomba ya saben que Mateo Mendoza se transformó en uno de los nombres más buscados del fútbol argentino.
El defensor tombino aparece en el radar de Racing Club, Boca Juniors y también de un importante club de Brasil, que ya habría realizado sondeos para conocer la situación del central surgido de la cantera bodeguera. Nada oficial y Godoy Cruz con la respuesta de siempre: "Sí respetan el valor, se van".
El futuro de Mateo Mendoza en el mercado de pases
Con apenas 21 años, Mendoza se consolidó como una de las grandes apariciones del Tomba y hoy es considerado uno de los futbolistas más valiosos de la categoría. Su proyección, personalidad y regularidad despertaron el interés de varios clubes grandes que buscan reforzar la defensa pensando en la próxima temporada.
En Avellaneda lo siguen desde hace tiempo, mientras que Boca lo sumó recientemente a su carpeta de juveniles con proyección. Desde Brasil también avanzaron consultas y no se descarta que llegue una oferta formal en las próximas semanas.
En Mendoza saben que retenerlo será cada vez más difícil. Mendoza tiene contrato vigente, pero el crecimiento futbolístico y el interés de clubes poderosos hacen pensar que el próximo mercado podría marcar el final de su etapa en el Expreso.
Otra vez, Godoy Cruz vuelve a quedar en el centro de escena por una joya de inferiores que empieza a seducir a gigantes del continente.