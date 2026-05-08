Lo quieren todos: el defensor más buscado del mercado de pases juega en Godoy Cruz

El defensor de Godoy Cruz despertó el interés de Racing, Boca y un club de Brasil. Mateo Mendoza aparece como una de las grandes joyas del mercado y su salida empieza a tomar fuerza.

Mientras el mercado de pases empieza a tomar temperatura, en Godoy Cruz Antonio Tomba ya saben que Mateo Mendoza se transformó en uno de los nombres más buscados del fútbol argentino.

El defensor tombino aparece en el radar de Racing Club, Boca Juniors y también de un importante club de Brasil, que ya habría realizado sondeos para conocer la situación del central surgido de la cantera bodeguera. Nada oficial y Godoy Cruz con la respuesta de siempre: "Sí respetan el valor, se van".

Mateo Mendoza Sebastián Villa Independiente Rivadavia Godoy Cruz Mateo Mendoza, uno de los mejores jugadores de la actualidad de Godoy Cruz luciendo sus botines rojos en disputa por el balón con Sebastián Villa. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El futuro de Mateo Mendoza en el mercado de pases Con apenas 21 años, Mendoza se consolidó como una de las grandes apariciones del Tomba y hoy es considerado uno de los futbolistas más valiosos de la categoría. Su proyección, personalidad y regularidad despertaron el interés de varios clubes grandes que buscan reforzar la defensa pensando en la próxima temporada.

En Avellaneda lo siguen desde hace tiempo, mientras que Boca lo sumó recientemente a su carpeta de juveniles con proyección. Desde Brasil también avanzaron consultas y no se descarta que llegue una oferta formal en las próximas semanas.