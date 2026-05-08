Las primeras fotos de Valverde tras la pelea con Tchouaméni en el vestuario del Real Madrid

Federico Valverde volvió a aparecer públicamente luego de la escandalosa pelea con Aurélien Tchouaméni en el vestuario del Real Madrid , episodio que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y lo dejará fuera de las canchas entre 10 y 14 días.

La primera imagen del mediocampista uruguayo fue publicada por su esposa Mina Bonino en redes sociales. Allí se lo ve junto a su familia, sonriente y con una gorra que ocultaría el corte en la frente sufrido durante el altercado.

Según trascendió en medios españoles , la discusión entre ambos jugadores continuó dentro del vestuario tras el partido y terminó con empujones. En medio del forcejeo, Valverde habría caído y golpeado su cabeza contra una mesa, situación que derivó en puntos de sutura y un cuadro de conmoción.

El propio futbolista intentó bajarle el tono al escándalo. “En ningún momento mi compañero me pegó y yo tampoco lo hice”, aseguró, aunque reconoció que el momento que atraviesa el plantel “es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido”.

Mientras tanto, el club mantiene abierta una investigación interna y analiza posibles sanciones, además de la sideral multa que deberán pagar ambos futbolistas. Lo concreto es que Valverde no estará disponible para el clásico ante Barcelona y deberá someterse a controles médicos antes de regresar a los entrenamientos.