Viral: la chicana de Independiente Rivadavia a Gimnasia por su estadio

El clásico mendocino volvió a jugarse fuera de la cancha. Esta vez, con una gastada tan creativa como filosa que rápidamente se hizo viral en redes sociales y encendió la eterna rivalidad entre los hinchas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La cuenta de TodoCSIR compartió una publicación promocionando el estadio Bautista Gargantini para alquiler de eventos durante mayo, junio y julio, lo que desató la polémica.

La cuenta de TodoCSIR compartió una publicación promocionando el estadio Bautista Gargantini para alquiler de eventos durante mayo, junio y julio: cumpleaños de 15, despedidas de soltero, casamientos, baby shower, misas, fútbol 5 y recitales. Pero el verdadero golpe llegó con el mensaje que acompañó la imagen:

La chicana apuntó directamente al presente futbolístico del Lobo mendocino, que quedó fuera de los Play Off del Torneo Apertura, no logró clasificar a competencias internacionales y además fue eliminado de la Copa Argentina. Resultado: más de dos meses sin competencia oficial.

La ironía fue inmediata y las redes hicieron el resto. Entre memes, comentarios y reposts, muchos hinchas de la Lepra aprovecharon el largo parate de Gimnasia para instalar la idea de que el estadio quedó “disponible para eventos” porque el equipo no tiene partidos por delante.

El posteo incluso recordó una vieja y clásica lógica del folklore futbolero: cuando la pelota deja de rodar, aparecen las cargadas.

Mientras tanto, en el Parque, la publicación cayó como una bomba. Porque si algo duele en el fútbol argentino, además de perder, es convertirse en tendencia por una gastada rival.