¡Una locura! El tremendo estadio que proyecta Gimnasia y que fue presentado por su presidente

Fernando Porretta, presidente de Gimnasia, presentó en la Fiesta de los Campeones el nuevo estadio que Gimnasia proyecta para los próximos años.

Este viernes por la noche hubo festejo y anuncios en Gimnasia y Esgrima, tras el ascenso conseguido hace tres semanas por el Lobo a la Primera División del fútbol argentino. La fiesta fue completa, con la presencia de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

En medio de la celebración, el club informó la continuidad de Ariel Broggi como DT para la temporada 2026, al tiempo que su presidente, Fernando Porretta, contó cómo será el nuevo estadio que proyecta la institución, ¡que es una locura!

El máximo dirigente del Lobo se subió al escenario y reveló, entre otras cosas, cuál es la idea que tiene con el nuevo Víctor Legrotaglie, mientras se proyectaba en las pantallas la imagen del mismo.

Las imágenes del Víctor que fueron proyectadas en la fiesta El nuevo estadio Víctor Legrotaglie El nuevo estadio Víctor Legrotaglie "La idea es tener en 2030 el estadio para 20.000 personas y en 2033 para 33.000 personas", anunció Porretta respecto a la capacidad.

Explicó también, que habrá una popular con doble bandeja detrás del arco sur, el que da a los portones del Parque, donde estaban los viejos camarines; que al campo de juego lo correrán 30 metros hacia el sur; y que a futuro todo el estadio será techado, tal como mostraron las imágenes.