Confirmado: Ariel Broggi renovó su contrató y será el DT de Gimnasia en Primera

Ariel Broggi, el DT campeón de la Primera Nacional, renovó su contrato y seguirá dirigiendo a Gimnasia, ahora en la Primera División del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima vivió este viernes por la noche una noche fantástica, cargada de emoción y que quedará en la memoria de todos. El Lobo, con los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas y la copa, celebró en el Víctor Legrotaglie el ascenso a la Primera División, con una gran fiesta que trajo una noticia muy esperada.

Es que, en plena fiesta, se confirmó la continuidad del entrenador Ariel Broggi al frente del equipo para la próxima temporada.

"Ariel Broggi renovó su vínculo con el club y será nuestro entrenador en la Liga Profesional", comunicó la institución a través de sus cuentas oficiales en las distintas redes sociales.

Ariel Broggi, que asumió en el Lobo tras la salida de Ezequiel Medrán, dirigió 13 encuentros de Gimnasia en la Primera Nacional restantes, incluyendo la final ante Deportivo Madryn. De esos 13, ganó 8, empató 2 y perdió 3.

Broggi le dio al equipo otra identidad, fue más ofensivo, gestionó diferente el grupo, utilizó a casi todos los futbolistas del plantel y terminó de coronar el gran año con el ascenso a la Primera División.