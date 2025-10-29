¿Sigue el héroe del ascenso? Qué dijo César Rigamonti sobre su continuidad en Gimnasia

Casi sobre el cierre del libro de pases en enero del 2025, Gimnasia y Esgrima anunció la llegada del arquero de experiencia y jerarquía que necesitaba para pelear por el ascenso . Cuando empezó a sonar con fuerza el nombre de César Rigamonti , y mucho más cuando se concretó su incorporación, en el Lobo sabían que se trataba del nombre correcto para pelear cosas importantes.

Y, a pesar de las muchas adversidades en el camino, se terminó transformando en el héroe del ascenso a la Primera División . No sólo por lo que hizo en la final ante Deportivo Madryn , en la que no le convirtieron ningún penal (atajó dos), sino por lo que significó debajo de los tres palos en la recta final de la Primera Nacional .

Su arranque en el Lobo fue complejo. Estuvo ausente hasta la fecha 11 por diferentes lesiones. En la 12 y la 13 fue al banco. Recién en la jornada 14 fue titular por primera vez, en reemplazo de Lautaro Petruchi . Justamente fue la primera derrota en el torneo, 0-2 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Fue titular hasta la fecha 22 pero una lesión ocular lo volvió a marginar y perdió el lugar. Regresó como suplente y hasta la jornada 31 no le tocó jugar. Es decir que recuperó la titularidad recién a falta de tres partidos. Y allí, en la recta final, ante San Telmo, Chacarita, Defensores de Belgrano y en la final ante Deportivo Madryn se convirtió en héroe. Fue un año raro, complicado, pero que terminó de la mejor manera.

"Siempre fui optimista más allá de la adversidad. Es una característica que yo tengo, me manejo así en la vida", declaró el exarquero de Vélez Sarsfield y de Belgrano de Córdoba en un mano a mano con MDZ en el regreso del Lobo a los entrenamientos.

Rigamonti, entre la alegría por el ascenso y las ganas de seguir

Tras el primer entrenamiento de este martes, César Rigamonti habló con MDZ y se refirió al ascenso y a la vuelta a las prácticas. El arquero cordobés manifestó: "Al pasar los días uno va tomando dimensión de lo conseguido, entonces se disfruta plenamente, pero ya también volver a la rutina para el jugador es indispensable. Así que ya tratando de seguir festejando, pero acondicionándonos porque la verdad que uno extraña".

Al mismo tiempo, resumió su año con la camiseta de Gimnasia y destacó: "Siempre fui optimista más allá de la adversidad. Es una característica que yo tengo, me manejo así en la vida. Creo que suceden cosas y hay que afrontarlas y tratar de superarlas. Para mi el fútbol es la vida misma, es superación constante, es tratar de buscar la mejora cotidiana tanto a nivel personal, como persona, como padre, como mejor ser humano".

Además, argumentó al respecto: "Lamentablemente fue un año esquivo al principio. Para que un deportista se desarrolle tienen que pasar muchos factores y a veces van sucediendo cosas en el camino que te van atrasando pero siempre con el objetivo claro, ahora, a la edad mío con un rol de ejemplo para los demás. Los otros jugadores se apoyan, se fijan mucho entonces traté de aportar desde ese lugar hasta cuando me tocara".

"Después, deportivamente, uno siempre quiere jugar. Cuando me tocó hacerlo lo disfruté y trabajé en ese proceso para volver a sentirme con confianza, en plenitud y eso me llevó al último a tener buenos partidos. No me quedo sólo con la final, sino también con los partidos anteriores, que me sentí bien, me sentí importante y creo que el equipo se pudo apoyar en eso. Contento por como se terminó pero si fue un año duro", cerró sobre el tema.

rigamonti Rigamonti, durante la práctica de este martes en el predio del Lobo. Alf Ponce / MDZ

Sobre su futuro en la institución, fue claro y manifestó sus ganas de continuar vistiendo la camiseta blanquinegra: "Tengo contrato y se me vence en diciembre. Será cuestión de hablar con los dirigentes, ver cuál es su intención, hablar con el cuerpo técnico, todavía no se han comunicado con ningún jugador, pero después de haber conseguido un logro tan importante sería lindo poder continuar, pero después entran las etapas de negociaciones que serán más adelante".

Finalmente, destacó el proceso que ha tenido Gimnasia y cómo debe hacer para seguir creciendo como institución para lograr asentarse en Primera División: "Me ha tocado pasar por varias instituciones y a uno lo reconforta ver el crecimiento a la distancia y la evolución. Sabemos que lo deportivo es fundamental. Hoy se consiguió un logro que es importantísimo y hay que armar las bases para poder sostenerlo en el tiempo".

Y completó: "Hay cosas que el club hace muy bien, y hay otras en las cuales hay que empezar a cambiar para proyectar un Gimnasia más grande, que se consolide en Primera División y que esté siempre en Primera. Mendoza es una plaza hermosa, se merece tener los equipos que tiene en Primera, pero hay que trabajar mucho para sostener eso. Hay que tener un horizonte claro y trabajar en base a eso, cada intérprete desde el lugar que le toque".