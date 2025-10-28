El campeón, de regreso: con una ausencia, Gimnasia volvió a los entrenamientos

El plantel campeón de la Primera Nacional volvió a los entrenamientos este martes por la mañana en el predio que el club tiene frente al aeropuerto provincial. Los futbolistas de Gimnasia y Esgrima , tras el ascenso , volvieron a reunirse para empezar a moverse en medio de un parate que será de casi tres meses.

Tras el triunfo en la final ante Deportivo Madryn el pasado 11 de octubre , el Lobo jugará sus primeros partidos oficiales en la Primera División recién a fines de enero. Será bastante tiempo el que tendrán que esperar sus hinchas para el ansiado debut en la máxima categoría. En la dirigencia lo celebran porque saben que hay mucho por hacer.

El Lobo entrenó este martes en el predio del aeropuerto bajo las órdenes de Ariel Broggi y su cuerpo técnico. Se trató de una práctica liviana, que comenzó en el gimnasio y luego se trasladó al campo de juego. Hubo algunos movimientos con pelota y no mucho más.

El equipo entrenará hasta el viernes y recién volverá el lunes, teniendo en cuenta que por ahora, el objetivo será mantener el cuerpo en movimiento. No mucho más.

Esta mañana hubo un sólo ausente en la práctica. Se trata de Ignacio Antonio , quien fue autorizado por el CT a faltar por un trámite personal impostergable. El ex Instituto se sumará este miércoles. El resto, estuvieron todos. Desde César Rigamonti a Nicolás Ferreyra, pasando por Nico Romano, Facundo Lencioni, Imanol González, Diego Mondino y todos los demás.

Las negociaciones, a partir de la próxima semana

Los futbolistas volvieron hoy a los entrenamientos pero poco se sabe a esta altura de lo que puede llegar a pasar respecto a la continuidad de los futbolistas, e incluso del cuerpo técnico.

Tanto Ariel Broggi como cada uno de los jugadores se sentarán recién la semana que viene con el presidente Fernando Porreta, quien hoy tiene la Fiesta de los Campeones del viernes por la noche como tema prioritario.

La lupa está puesta en Facundo Lencioni y Franco Saavedra, principalmente. Los zurdos fueron las figuras del año en el Lobo y Gimnasia negociará con Belgrano y Talleres de Córdoba, respectivamente, para quedarse con los servicios de ambos. Por el 50% del pase de cada uno, el Lobo debe pagar 500.000 dólares. La intención es ejecutar esa opción de compra teniendo en cuenta que llegaron a préstamo.

En cuanto al DT, Broggi tiene intenciones de continuar y salvo alguna diferencia sustancial en el proceso de negocación, algo poco probable, seguirá siendo el DT del Mensana en la Liga Profesional.

Respecto al resto, habrá que esperar. A partir de la semana que viene empezarán a conocerse los nombres de los que se quedarán y de los que deberán buscar nuevos rumbos.