¡Los zurdos del millón de dólares! Las figuras que Gimnasia debe retener para el 2026

Gimnasia y Esgrima tiene la mente puesta en la fiesta del 31 de octubre, en la que el plantel, los dirigentes y los hinchas mensanas festejarán el ascenso a Primera. En el Lobo saben que el logro es histórico y por eso quieren celebrarlo como se merece. Pero también la dirigencia ya empieza a pensar en un 2026 lleno de desafíos en la máxima categoría del fútbol argentino.

En ese contexto, y más allá de todos los anuncios institucionales del presidente Fernando Porretta durante esta semana , el armado del plantel para afrontar el campeonato de Primera División será clave.

El 28 de octubre será el regreso del equipo a las prácticas y, a partir de ese día, empezarán las negociaciones con todos los futbolistas del plantel actual. Algunos armarán las valijas y buscarán nuevos destinos y otros seguirán en el club para defender la camiseta blanquinegra en Primera.

Porretta ya declaró que serán entre 12 y 14 los jugadores que llegarán para reforzar el plantel y en eso se pondrán a trabajar junto al resto de la comisión directiva y al manager del club, Joaquín Sastre .

Del plantel actual, hay dos jugadores que ya tienen el visto bueno de la comisión directiva para tener continuidad en el 2026. Y son los dos zurdos que fueron figura en el ascenso, cuya situación es muy similar.

Uno de ellos es Facundo Valentín Lencioni. El volante, autor del penal del empate en la final y de uno de los tantos de la definición desde los 12 pasos, pertenece a Belgrano de Córdoba y llegó a Gimnasia a préstamo por 12 meses. Su contrato se vence el 31 de diciembre de 2025, pero tiene opción de compra. La misma es de 500.000 dólares por el 50% del pase. Si el Lobo pone ese dinero, Lencioni jugará en Gimnasia en 2026.

El otro es Franco Saavedra, el lateral por izquierda de una jerarquía de Primera División. La situación es casi idéntica a la de Lencioni. Su pase pertenece a Talleres de Córdoba y el contrato vence el 31 de diciembre de este año. También tiene opción de compra por el 50% del pase, con un costo de 500.000 dólares.

Más allá de que las negociaciones están recién en marcha, los dos futbolistas son del gusto del cuerpo técnico de Ariel Broggi y de la dirigencia, por lo que el millón de dólares para quedarse con ellos ya está contemplado en el presupuesto para el 2026.