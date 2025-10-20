Gimnasia, entre las obras en el Víctor Legrotaglie y la gran fiesta por el ascenso a Primera

Gimnasia y Esgrima tuvo un 2025 soñado que coronó hace poco más de una semana con el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, luego de 34 fechas eternas, siendo el mejor de la Primera Nacional , y tras una final épica ante Deportivo Madryn que terminó ganando por penales.

El Lobo jugará ante los grandes después de 41 años y por eso su gente merece festejar hasta el cansancio para luego afrontar el 2026 con todo.

Tras el ascenso, los jugadores de Lobo fueron licenciados hasta el 28 de octubre. Ese día, el plantel volverá a entrenar y allí comenzarán también las negociaciones y el armado del equipo para el año que viene, Mucho de los futbolistas continuarán y otros tanto, no, al tiempo que varios también arribarán a la institución.

Semejante logro merece un festejo a la altura y en eso están trabajando en Gimnasia y Esgrima. Tal como confirmó el vicepresidente del Lobo, Juan Pablo Civit , en el programa Una de Más , de MDZ Radio , "estamos organizando un evento importante para celebrar el ascenso el viernes 31 de octubre en el club y en estos días estaremos largando con la publicidad del evento. La idea es que sea una fiesta con el plantel, los dirigentes y los hinchas".

Más allá de que no hay por el momento más detalles sobre el evento, lo que está claro es que desde el club prometen una gran fiesta para celebrar el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

"La idea es que estén los jugadores y toda la familia blanquinegra. Queremos hacer algo lindo, que todos podamos disfrutar este logro que tanto tiempo llevó y tanto esfuerzo costó", reconoció Civit.

civit Juan Pablo Civit, vicepresidente de Gimnasia y Esgrima. Instagram Juan Pablo Civit

Las obras en el Víctor Legrotaglie y el convenio con el Gobierno

Tanto Juan Pablo Civit como el presidente Fernando Porretta explicaron en líneas generales las obras que se vienen en el estadio Víctor Antonio Legrotalie.

Más allá de que no quieren ser específicos, por el momento, respecto a las acciones concretas, los máximos dirigentes mensanas manifestaron que la idea es "correr la cancha algunos metros hacia el sur para tener más espacio sobre Lencinas para futuras obras y para seguir remodelando".

Por otro lado, Civit contó que "seguramente habrá requerimientos de AFA, Fernando también tiene un proyecto muy lindo de reformar e ir mejorando constantemente el estadio".

De todas maneras, los dirigentes tienen en mente no perder la localía y jugar la mayor cantidad de partidos en condición de local en su estadio. Por eso, las primeras obras serán para remodelar y dejar todo en condiciones para el torneo, y lo más grande vendrá después.

"Quiero los puntos más allá de la recaudación. La localía es muy importante y no la dejaría", remarcó Fernando Porretta. "Por más que tengamos obras la idea es seguir jugando en el Víctor Legrotaglie y eventualmente, si lo necesitamos, tenemos el Malvinas Argentinas a disposición", explicó Civit.

porretta chiapetta Fernando Porretta, presidente de Gimnasia, y Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, en el Víctor. Prensa Gimnasia y Esgrima

Mientras tanto, ya consumado el ascenso, el club firmó la semana pasada un convenio con la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza con el fin de "potenciar el plan de mejoras de infraestructura que nuestra Institución llevará adelante para jugar en la Liga Profesional".

Según comunicó el Lobo, "nuestro Presidente, Fernando Porretta, recorrió las instalaciones junto al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y compartió los proyectos para modernizar espacios, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión deportiva. De esta manera, se continúa consolidando el crecimiento institucional de nuestro club".