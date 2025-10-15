Facundo Lencioni, Imanol González y César Rigamonti, ¿la base del plantel del Lobo 2026?

Gimnasia y Esgrima dio el pasado sábado en Vicente López el gran salto a la Primera División del fútbol argentino. Tras 41 años, el Lobo vuelve a jugar con los grandes de nuestro país, después de ganar un torneo eterno de 34 fechas y una final épica ante Deportivo Madryn .

Si bien aún continúan los festejos, y el plantel estará licenciado hasta el 28 de octubre, en la cabeza de los dirigentes, con el presidente Fernando Porretta a la cabeza, del manager Joaquín Sastre , y del cuerpo técnico encabezado por Ariel Broggi , ya empieza a dar vueltas en la cabeza el armado del plantel de cara a la Primera División .

El desafío será gigante y el primer paso para estar a la altura es contar con futbolistas de jerarquía, con un plantel que se brinde al máximo por el club. Y los nombrados anteriormente son los responsables de hacerlo.

En ese proceso, para saber qué futbolistas debe incorporar, el Lobo debe conocer con qué base del plantel del ascenso contará. Y allí es donde empiezan a aparecer los nombres fuertes, las figuras del año, los más destacados, que seguramente serán los primeros en negociar su continuidad.

Por lo demostrado a lo largo de la temporada y por su jerarquía, los tres futbolistas que pican en punta para quedarse a vestir la camiseta del Lobo en Primera División son Facundo Lencioni , Imanol González y César Rigamonti . Con algunos otros jugadores que se sumarán seguramente a esa lista.

Facundo Lencioni tiene contrato hasta fin de año. El goleador de la final pertenece a Belgrano y está a préstamo en el Blanquinegro. En el Parque ya piensan en hacer uso de la opción de compra para quedarse con el 50% del pase del jugador, por 500.000 dólares. Hay grandes chances de que continúe.

Mientras tanto, Imanol González, el defensor de 27 años, firmó con el Lobo hasta diciembre de 2027. Es decir que probablemente no haya inconvenientes para su continuidad.

César Rigamonti, el arquero de 38 años que Gimnasia fue a buscar para ascender y que terminó siendo figura indiscutida del Lobo, finaliza su contarto en diciembre y tendrá que renegociar su continuidad.

Otros tres nombres fuertes en el armado del plantel para el 2026 son Franco Saavedra, Ignacio Antonio y Nicolás Romano. El lateral por izquierda está a préstamo, sin opción de compra, de Talleres de Córdoba, y finaliza su contrato en diciembre. Deberán sentarse a negociar, aunque el conjunto cordobés podría intentar quedarse con él.

Ignacio Antonio, uno de los referentes del equipo, finaliza su contrato en diciembre. Deberán sentarse a negociar su continuidad.

Lo de Nicolás Romano parece más fácil porque el futbolista pertenece a la institución y más allá de que finaliza el contrato en diciembre, se quedará a cumplir el sueño de jugar con los colores de toda su vida en Primera División.

Está claro que estos futbolistas no son los únicos que continuarían, da la sensación de que es la base que tiene en mente la dirigencia.