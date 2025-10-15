Confirmado: el TC2000 recupera otro histórico autódromo, después de seis años de ausencia

Será para la fecha 11 del TC2000, a disputarse entre el 22 y 23 de noviembre. La última visita de la categoría había sido en 2019.

El TC2000 confirmó oficialmente su regreso al autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, donde se disputará la 11ª fecha de la temporada 2025 el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Será el retorno de la categoría más tecnológica del país a la provincia norteña, tras seis años de ausencia.

tc2000 salta El TC2000 vuelve a Salta después de seis años. “Después de muchos años, el automovilismo nacional regresa al Autódromo Martín Miguel de Güemes. El 22 y 23 de noviembre seremos sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000. La potencia y la tecnología del nuevo TC2000 llegan con sus vehículos SUV de 500 hp, los autos más rápidos del país”, celebró en su cuenta de Instagram el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Impacto económico y deportivo para la provincia Sáenz destacó además la importancia del evento para el desarrollo local: “No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país. En Salta, el deporte es política de Estado. ¡Los esperamos en el autódromo Güemes!”.

posteo gustavo sáenz El anuncio fue realizado por el gobernador Gustavo Sáenz. X De esta manera, la provincia se prepara para recibir una de las categorías más importantes del automovilismo argentino, que llega en pleno crecimiento con su nueva generación de vehículos SUV de 500 caballos de fuerza.

La última vez del TC2000 en Salta El último antecedente del TC2000 en Salta fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se impuso con el Toyota Corolla, escoltado por el mendocino Julián Santero y Leonel Pernía. El regreso de la categoría promete reeditar aquella emoción y atraer a miles de fanáticos del automovilismo al norte argentino.