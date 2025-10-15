El desafiante comentario de Fassi a los jugadores de Talleres sobre Armani para el choque con River: "¡Hay que...!"

Talleres atraviesa un momento de alivio en su pelea por mantenerse en Primera. Con el 2-1 ante Gimnasia en El Bosque, el equipo cordobés hilvanó cinco encuentros sin derrotas y llega entonado al partido con River , que se jugará este sábado a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes.

En medio de ese clima optimista, Andrés Fassi protagonizó una escena que rápidamente se viralizó. Mientras conversaba con un grupo de hinchas en el predio albiazul, el presidente detuvo su caminata para sacarse fotos y recibir muestras de apoyo. En la charla surgió el próximo rival, y uno de los simpatizantes lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Hay que patearle a Armani ”.

Entre risas, Fassi respondió con firmeza: “¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

El desafiante comentario de Fassi a los jugadores de Talleres sobre Armani

El comentario de Fassi no fue casual: River llega golpeado. El conjunto de Marcelo Gallardo perdió seis de sus últimos siete partidos y viene de caer 0-1 ante Sarmiento en el Monumental, con un gol de Iván Morales tras una floja reacción de Franco Armani , que atraviesa uno de sus momentos más irregulares en el club.

Con ese contexto, Talleres buscará aprovechar las dudas del arquero millonario y continuar con su levantada en el torneo, sabiendo que cada punto puede ser decisivo en la lucha por el descenso.

El panorama de Talleres en la tabla

El presente albiazul muestra una leve mejoría, aunque la situación sigue siendo delicada. Tras un Apertura con apenas 13 puntos, el equipo cordobés suma 27 unidades en la tabla anual, igualando la línea de Godoy Cruz y manteniendo una mínima ventaja sobre Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (23).

El cierre del Clausura será exigente: River en Córdoba, Vélez en Liniers, Platense en el Kempes y el clásico con Instituto en Alta Córdoba.