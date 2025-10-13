Mientras Gimnasia festeja el ascenso, Godoy Cruz lucha por mantenerse en Primera: qué tan complicado está

El fútbol mendocino está de fiesta: tres de sus equipos son de Primera. Gimnasia y Esgrima venció a Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso y se sumó así a Godoy Cruz –el más “viejito” de todos en la categoría- e Independiente Rivadavia . Pero mientras la gente del Lobo sigue festejando, el Tomba vive otra realidad.

Este año son dos los descensos a la Primera Nacional : uno por tabla anual y otro por tabla de promedios. En caso que el último en ambas tablas sea el mismo (como en este momento, que es San Martín de San Juan) el afectado será el anteúltimo en la tabla por los puntos.

Como los equipos suman solo en los partidos de la etapa regular, los descensos se decidirán en la fecha 16, antes de los encuentros de octavos (play off).

El Tomba tiene un panorama complicado, sobre todo por la racha de resultados que no lo acompañan en su intento por conservar la categoría. La última victoria del Expreso data de la fecha 7, cuando se impuso como visitante 3-1 contra Platense.

En la tabla de promedios se ubica 12 sobre 30 equipos, por lo que estas estadísticas de momento no le afectan. Sin embargo, en la tabla anual es uno de los que pelea por no descender, con 27 puntos y a tan solo cuatro del último, San Martín (23).

Para colmo, el Santo es uno de los rivales que le quedan en la recta final del torneo Clausura: en la próxima fecha visita a Lanús, después recibe a los sanjuaninos, viaja para enfrentar al Decano en Tucumán y cierra de local ante Riestra.

Otro de los que lucha por la permanencia es Aldosivi, que tiene los mismos puntos que San Martín de San Juan en la tabla anual y es su rival en la última fecha. También pelean en la tabla de promedios.

En la anual, la que Godoy Cruz no puede dejar de mirar, Talleres tiene la misma cantidad de unidades (27), Banfield 28 y Gimnasia de la Plata 29.

tabla anual Godoy Cruz, muy comprometido en la tabla anual. LPF

Qué pasa con la Lepra

En el caso de Independiente Rivadavia, por ahora el descenso no es una preocupación, ya que se ubica 21º en la tabla de promedios y 12º en la tabla anual, solo a cuatro puntos de los puestos a Copa Sudamericana.

Si bien se ubica lejos del objetivo de clasificar a octavos en el torneo doméstico, debe jugar la semifinal de Copa Argentina frente a River y, por qué no, soñar con una final.