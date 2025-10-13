Un clásico para archivar: por qué el punto no le sirvió a ninguno y qué les queda en el Clausura

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz jugaron un clásico discreto. Emotivo por momento y por algunas incidencias sobre todo en el final, pero muy pobre desde lo futbolístico. Y terminaron sumando un punto que no le sirve a ninguno de los dos.

En ese contexto, si fue distinta la imagen que mostró uno y otro, más allá de los números, que es -ni más ni menos- la que traían hasta antes de este partido.

La Lepra y el Tomba llegaron al clásico fuera de la zona de clasificación a los playoff, hundidos en la tabla de posiciones de sus respectivas zonas. Pero el equipo de Alfredo Berti expone dentro de la cancha algunos argumentos que ilusionan al hincha con revertir la situación compleja. No así los dirigidos por Walter Ribonetto .

Godoy Cruz es un equipo sin alma y así jugó el clásico. De hecho, el Azul se quedó con un hombre menos temprano en el encuentro y el Tomba no pudo aprovecharlo. Incluso, tampoco cuando la Lepra se quedó con 9 jugadores. Y tranquilamente pudo perderlo.

Para Independiente Rivadavia , no hubo muchos cambios post fecha 12. El equipo de Berti sigue antepenúltimo, solo por encima de Aldosivi y Newell's Old Boys de Rosario. Aunque ahora está a 4 puntos de Huracán, que está octavo y es el último en meterse a los playoff, ya que el Globo cayó justamente ante el Tiburón.

Mientras tanto, para Godoy Cruz si fue una fecha de terror, porque ganaron casi todos sus rivales directos. El Tomba rescató un punto que le sirve de muy poco ya que sumaron de a tres, pensando en el descenso, San Martín de San Juan, Aldosivi y Talleres de Córdoba. El Tomba, hoy, está a tres puntos del descenso con 12 en juego.

Lo que les queda

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz afrontan la recta final del Torneo Clausura. La Lepra, buscará tener un buen sprint final para meterse entre los ocho, más allá de que la cabeza también está en la semifinal de la Copa Argentina, en la que enfrentará a River Plate el viernes 24 en Córdoba.

El Tomba, en cambio, debe preocuparse por sumar para no perder la categoría. Aunque parezca increíble, debe ser el objetivo de acá al final del campeonato.

Los 4 partidos que le quedan a la Lepra:

Fecha 13: Banfield (L)

Fecha 14: Aldosivi (V)

Fecha 15: Central Córdoba (L)

Fecha 16: Defensa y Justicia (V)

Los 4 partidos que le quedan al Tomba: