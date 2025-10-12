El espectacular recibimiento de los hinchas de Independiente Rivadavia en el clásico frente a Godoy Cruz
El Gargantini se vistió de azul para vivir una tarde histórica: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentan por el orgullo mendocino en una jornada cargada de pasión y mucho en juego.
Tarde de clásico mendocino en Primera División. Tarde de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Bautista Gargantini. Con una temperatura ideal de 22 grados, el Parque General San Martín se transformó en una caldera para recibir uno de los partidos más esperados del año.
El duelo llega con mucho en juego. Para Independiente Rivadavia, que se ilusiona con meterse en zona de Copa Sudamericana tras algunos resultados favorables. Para Godoy Cruz, en cambio, el panorama es más apretado: los resultados ajenos no ayudaron y la tabla anual lo complica con la permanencia.
El Gargantini volvió a latir con toda la pasión de los hinchas de Independiente Rivadavia
Desde temprano, los hinchas leprosos le pusieron color, bengalas de humo azul y aliento a la previa. Con globos azules y una ovación que hizo temblar el Parque, el recibimiento a los jugadores fue de película. “El que no salta, se va a la B”, tronó desde las tribunas del Gargantini, en alusión al rival de toda la vida.
El clima ya venía caldeado desde el sábado por la noche, cuando una multitud realizó un banderazo monumental en apoyo al plantel del Pueblo Leproso en la previa del derby con el Tomba. Una postal que confirma lo que se respira en Mendoza: pasión pura por el fútbol.
Una vez más, los hinchas del Azul del Parque armaron una tremenda fiesta para un clásico grande entre los dos representantes mendocinos en la máxima categoría. Y con el ascenso de Gimnasia y Esgrima, el próximo año promete aún más: el regreso del viejo y auténtico clásico del fútbol mendocino, Independiente vs. Gimnasia, volverá a disputarse en Primera, algo que sólo sucedió en el Nacional 1982.