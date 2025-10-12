Los hinchas de la Lepra le pusieron color y se acordaron de Godoy Cruz antes del clásico

El encuentro se lleva a cabo esta tarde en el estadio Bautista Gargantini, justo después del partido que marcó el ascenso de su clásico: Gimnasia y Esgrima.

Los hinchas de Independiente Rivadavia, con todo el color en la previa.

El fútbol mendocino tendrá tres equipos en Primera tras el ascenso de Gimnasia, que en la jornada del sábado acaparó toda la atención mediática. Sin embargo, este domingo el foco está puesto en los dos que ya disputan la Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Y en su enfrentamiento directo.

La Lepra y el Tomba se ven las caras nuevamente, la tercera desde que Independiente Rivadavia ascendió a la Primera Divisió y una nueva cita en el Bautista Gargantini, la casa Azul, que buscará ser sede de una fiesta de los hinchas que desde temprano comienzan a llegar para alentar a su equipo.

Los hinchas de la Lepra y la previa antes del clásico Los hinchas de la Lepra y la previa antes del clásico El color, en el agitado ingreso a la cancha y también en calle Arístides Villanueva, donde los hinchas de la Lepra realizaron el tradicional banderazo previo, en un clima especial por la proximidad de un partido para nada habitual: nada menos que el enfrentamiento más caliente y con más arraigo hasta que se dispute el clásico el semestre que viene, ya con Gimnasia en la máxima categoría.

Los hinchas de la Lepra no solo alentaron a su equipo, también dejaron un recuerdo contra su rival por el historial que los enfrenta, vinculado a la paternidad que arrastra desde los enfrentamientos en Liga Mendocina. Una bandera ubicada en la unión entre la platea y la popular reza: "Hoy te educamos. Eterna moda. Grande se nace. +38".