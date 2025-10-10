Atento, Independiente: la AFA confirmó la fecha y hora del partido postergado ante Platense

La Asociación del Fútbol Argentino definió el día y la hora del partido que se postergó entre Independiente y Platense por la fecha 6 del Clausura.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó hoy que el duelo postergado entre Independiente y Platense correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo el viernes 24 de octubre desde las 18:00 en el Estadio Libertadores de América.

El partido estaba programado para disputarse el pasado domingo 24 de agosto, pero el mismo fue suspendido luego de los graves incidentes ocurridos entre el “Rojo” y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente-Platense ya tiene fecha y hora De esta manera, el ente que rige el fútbol del país decidió que el encuentro se lleve a cabo en el recinto de Avellaneda en el último fin de semana del corriente mes, debido a que en dicho periodo no habrá partidos producto de las elecciones legislativas a nivel nacional.

El enfrentamiento entre ambos fue suspendido por orden de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) luego del escándalo ocurrido en el recinto de “Los Diablos Rojos”.

independiente universidad de chile incidentes EFE Los simpatizantes del conjunto trasandino arrojaron proyectiles durante todo el encuentro y provocaron destrozos en el estadio, mientras que barrabravas de la parcialidad local se dirigieron hacia donde estaban ubicados los visitantes y golpearon brutalmente a varios simpatizantes chilenos. Todo el altercado derivó en represión policial y con la Seguridad del Libertadores de América solicitando el desalojo de los hinchas de “La U”. Pasados los incidentes, más de 300 personas fueron detenidas.