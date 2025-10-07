El importante pedido de Independiente a la Conmebol en una audiencia

Los abogados de Independiente se reunieron con jueces de la Conmebol para llevar adelante un trascendental reclamo.

Independiente transita un pésimo presente futbolístico, último en la Zona B del torneo Clausura y con 10 partidos sin ganar (el peor arranque de un campeonato en toda su historia), que aumentan a 13 contando todas las competencias. Ya prácticamente fuera de carrera en todos los frentes, la dirigencia está siendo más cuestionada que nunca.

Una de las cuestiones que más le achacan a la Comisión Directiva encabezada por Néstor Grindetti son sus malos manejos al momento de defender los intereses del club ante la Conmebol luego de la barbarie en el Libertadores de América en los octavos de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile, así como su accionar durante y en la previa de los incidentes.

Independiente Universidad de Chile Independiente busca que le reduzcan las sanciones tras la barbarie con Universidad de Chile. Fotobaires Todo terminó con un escandaloso fallo con el que se eliminó al Rojo del certamen e, insólitamente, se lo dejó avanzar al elenco trasandino, además de aplicarles duras sanciones disciplinarias y económicas a ambos. En ese sentido, el cuadro de Avellaneda decidió tomar cartas en el asunto y este martes tuvieron una audiencia con el ente madre del fútbol sudamericano.

El reclamo de Independiente ante Conmebol Maximiliano Walker y Ariel Reck, abogados del Rey de Copas, se reunieron con tres jueces del Comité de Apelaciones de la Confederación y pidieron que se les reduzcan los castigos que le aplicaron al considerarlos excesivos. La resolución implicaba 7 partidos como local a puerta cerrada y 7 como visitante sin público en cualquier competición continental, además de una multa de 250 mil dólares.