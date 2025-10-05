Godoy Cruz empató 1-1 con Independiente y sigue sin ganar en el nuevo Feliciano Gambarte

Godoy Cruz empató 1-1 frente a Independiente de Avellaneda en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol disputado en el estadio Feliciano Gambarte , con arbitraje de Andrés Gariano.

Santiago Montiel de penal, a los 23 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el Rojo, mientras que Agustín Auzmendi igualó el duelo para el Tomba, a los 7’ del complemento.

Además, a los 49 minutos de la segunda parte, Franco Paredes fue expulsado por doble amarilla y dejó a los “Diablos Rojos” con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

Godoy Cruz e Independiente no se sacaron ventajas y estiraron su racha negativa sin truunfos.

A los 4’ del primer tiempo ocurrió la primera polémica del partido que desató el enojo en el banco de suplentes del elenco mendocino. Agustín Auzmendi y Franco Paredes fueron a disputar una pelota dentro del área del Rojo, y el delantero del Tomba se arrojó al suelo al sentir el impacto del defensor central rival. Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano no observó infracción y no sancionó penal.

Por otro lado, veinte minutos más tarde el encargado de impartir justicia cobró la pena máxima a favor del conjunto de Avellaneda por una falta de Vicente Poggi sobre Matías Abaldo. Santiago Montiel agarró la pelota y se encargó de ejecutar el remate desde los doce pasos para abrir el marcador del encuentro.

En el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Agustín Auzmendi luego de un centro desde la derecha por parte de Nicolás Fernández.

En una de las últimas acciones del partido, Franco Paredes sujetó de la camiseta al Agustín Auzmendi y el juez principal le mostró la segunda tarjeta amarilla por lo que el defensor central se fue expulsado y dejó a Independiente con un futbolista menos.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros continúan sin sumar de a tres en el campeonato local y acumulan doce partidos sin conseguir un triunfo. Además, se encuentran en la decimocuarta posición de la tabla anual con 35 puntos y se alejan cada vez más de puestos de copas internacionales.

Ahora, los de Avellaneda recibirán a Lanús el domingo 12 de octubre desde las 21:15 en el estadio Libertadores de América por la duodécima jornada del Torneo Clausura.

Por su parte, el conjunto mendocino no logró ganar para escaparse del fondo de la tabla donde se ubica en la vigésimo séptima plaza con 26 unidades, a seis del puesto de descenso a la Primera Nacional, lugar que ocupa San Martín de San Juan.

