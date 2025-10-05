Las desoladoras declaraciones de Colapinto tras el Gran Premio de Singapur: "Le pongo mucha garra, pero..."

Después de la carrera, Colapinto fue contundente en sus declaraciones: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto, no entiendo bien por qué vamos tan lento".

“No entiendo bien por qué vamos tan lento” analizó Colapinto tras terminar P16 en Singapur. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aZRYeHUIUa

El piloto de Pilar comparó su presente con lo vivido en la temporada anterior: "El año pasado me mostraba más, podía hacer buenas largadas y defender. Estamos muy lejos de los demás. Es muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada".

La estrategia también le jugó en contra. Tras iniciar con neumáticos blandos, debió entrar a boxes antes que la mayoría y perdió posiciones clave. Aunque intentó mantenerse en ritmo, el desgaste volvió a ser determinante: "Una carrera muy larga para nosotros con gomas medias que después de 15 vueltas no daban más. Inmanejable".

Colapinto se mostró especialmente molesto por lo indefenso que se sintió en los duelos rueda a rueda: "Me defendía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada me pasaban en la salida. Es muy complicado para nosotros", reconoció.

La victoria en Singapur quedó en manos de George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Para Colapinto, en cambio, el desafío fue resistir con un Alpine que no le permitió mostrar todo su potencial. El argentino se fue de Marina Bay con la sensación de haber dejado todo en pista, pero sin recompensa.