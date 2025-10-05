El penal que reclamó todo Independiente ante Godoy Cruz y la bronca de Gustavo Quinteros: "Fue grandísimo, no entiendo por qué..."

Independiente sigue sin levantar cabeza y empató este domingo 1-1 como visitante con Godoy Cruz . De este modo, continúa sin ganar en el torneo Clausura, acumula 10 partidos sin victorias en el campeonato (el peor arranque de toda su historia) y 13 en general contando las eliminaciones en Copa Argentina y Sudamericana.

Sin embargo, podría haberse quedado con los 3 puntos en el tramo final del encuentro. Promediando los 80 minutos, Luciano Cabral remató bien dentro del área, pero la pelota se desvió al impactar en la mano derecha de Juan Morán. Absolutamente todo el Rojo reclamó penal, pero el mismo no sería cobrado.

A pesar de las protestas de los jugadores y cuerpo técnico del Rey de Copas, ni el juez principal, Andrés Gariano, ni desde el VAR, a cargo de Iván Delfino, sancionaron pena máxima. El cotejo continuaría su curso y ambos equipos se quedarían con una igualdad que no le sirve a ninguno de los dos.

Gustavo Quinteros se quedó con bronca por el fallo final y se quejó luego del partido en conferencia de prensa: "El penal fue grandísimo. No solamente abre la mano, sino que va al arco y fue interceptada por la mano del rival; si no, era gol. No entiendo por qué no la revisa, si a los de arriba se les cortó la transmisión...", apuntó en primer término.

"Vimos 20 veces la jugada... Son situaciones que tiene que revisar el VAR. No se quién estaba en el VAR pero parece que no estaban atentos. Y, si estaban atentos, la dejaron pasar", sentenció finalmente el DT de Independiente, sugiriendo que el no haber cobrado la pena máxima podría haber sido adrede.