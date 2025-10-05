La impotencia de Damián Ayude tras la caída de San Lorenzo ante Lanús: "Es feo que tengamos que..."

Damián Ayude no pudo ocultar su bronca tras la derrota del Ciclón por 2-1 ante el Granate. Además, llenó de elogios a sus jugadores tras el final del partido.

A pesar de que generó más situaciones y fueron mejores durante los 90 minutos, San Lorenzo no pudo en su visita a la Fortaleza y cayó ante Lanús por 2-1. Los dirigidos por Damián Ayude merecieron llevarse el triunfo en una cancha que siempre se le complicó al Ciclón (2 victorias en los últimos 17 partidos), pero la efectividad del Granate le impidió llevarse los tres puntos y subir puestos en la Tabla Anual y en la zona B.

Tras el final del partido, el entrenador de San Lorenzo habló en conferencia de prensa y allí no pudo ocultar su bronca por el resultado, pero lo primero que hizo fue llenar de elogios a sus futbolistas, quienes hicieron un partido para aplaudir: “Lo de estos pibes es tremendo. Me refiero a todo el plantel. Están transitando un año muy complejo, pasan un montón de situaciones, algunos los conocen, otros no... Y calladitos trabajan mucho y cada partido intentan hacer lo mejor. Me voy con un dolor muy grande: no la merecíamos”, comenzó.

“Es feo que después de todo lo que entregan tengamos que verlos (a los futbolistas) como están en el vestuario. Ahora debemos descansar y el lunes hacer lo que ellos mejor hacen que es ir a entrenar”, añadió.

Damián Ayude, DT de San Lorenzo, en la victoria 1-0 ante Instituto. La bronca de Damián Ayude tras la derrota frente a Lanús.

El análisis de Damián Ayude tras la derrota de San Lorenzo Por otro lado, Damián Ayude hizo un análisis del encuentro y aseguró que este fue el mejor partido del año del Ciclón: “Fue uno de nuestros mejores partidos en una cancha compleja en un clima pesado. Cuando se pierde es difícil encontrar explicaciones. Estamos muy dolidos. Tienen que bajar las revoluciones. Esto nos va a costar mucho y lo tenemos claro desde el primer día de pretemporada”, sentenció.