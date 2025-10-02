La importante baja que podría tener San Lorenzo de cara a la definición del Clausura.

A pesar de que el momento dirigencial e institucional no es el mejor, San Lorenzo se mantiene firme en la pelea por ser campeón del torneo Clausura. Tras un buen Apertura donde llegó a las semifinales (perdió 1-0 ante Platense), los dirigidos por Damián Ayude se mantienen en la quinta posición de la zona B con 16 unidades y este sábado tendrán un partido chivo ante Lanús en la Fortaleza.

De cara a este compromiso, el entrenador podrá contar con todos sus futbolistas, pero la próxima semana habrá fecha FIFA y el Ciclón también tendrá que jugar su partido ante San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro. Pensando en ese encuentro, Ayude sabe que podría tener una bajas más que sensible y perder a una de sus figuras.

Orlando Gill podría ser baja en San Lorenzo de cara a la definición del Clausura Orlando Gill, el arquero titular, está en la mira de Gustavo Alfaro para que sea convocado a la Selección de Paraguay de cara a los amistosos en Asia frente a Japón (10/10) y Corea del Sur (14/10). A pesar de que la APF todavía no lo confirmó de manera oficial, en el Ciclón consideran esta alternativa, ya que el golero fue citado por la Albirroja en las últimas listas y, además, tuvo su estreno en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú en septiembre. En aquella jornada en Lima, logró mantener su arco en cero y fue clave para la victoria por la mínima ante la Bicolor.

Además, Gill tampoco podría estar la siguiente semana en el partido que San Lorenzo visitará el Monumental José Fierro para medirse ante Atlético Tucumán (día y horario a confirmar). Pero eso no es lo único malo, ya que en la última fecha del torneo Clausura también se disputará la fecha FIFA de noviembre y el paraguayo podría ser convocado por Lechuga y perderse el partido más importante de todos, ya que define la clasificación a los octavos de final y a las copas del 2026, ante Sarmiento de Junín.