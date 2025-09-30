Damián Ayude contó detalles del pacto con el plantel de San Lorenzo en medio de la crisis institucional: "Intentamos ser ajenos..."

San Lorenzo atraviesa la que probablemente sea la peor crisis institucional de su historia. A menos de dos años de la asunción de Marcelo Moretti, el presidente electo en 2023 ya no ejerce más su cargo luego de que el club entrara hace dos semanas en acefalía tras la renuncias masivas en la Comisión Directiva.

A pesar de este complejísimo panorama, el equipo está logrando mantenerse a flote en la Liga Profesional y está teniendo buenos resultados bajo la dirección técnica de Damián Ayude. El DT de 43 años, luego del empate 1-1 con Independiente, había confesado que tenía un "pacto" con los jugadores para mantenerse ajenos a la situación política de la institución. Este lunes en diálogo con DSports dio más detalles al respecto.

Damián Ayude habló sobre el pacto con el plantel de San Lorenzo
A Damián Ayude le tocó bailar con la más brava.

"Intentamos ser ajenos a lo que sucede en el club, tenemos un pacto con los jugadores. Entiendo que es difícil, pero lo están haciendo muy bien. Los chicos quieren a San Lorenzo por sobre todo y quieren ganar para darle una alegría a la gente. Sabemos que todo lo que pase en el club tiene que ser ajeno a nosotros, tratamos de enfocarnos en nuestra profesión, necesitamos tener buenos rendimientos, vivimos de eso", contó el entrenador azulgrana.

"Tienen que ser inteligentes a la hora de consumir y de escuchar. Todo lo que pasa está por fuera de lo nuestro, que es trabajar, estar unidos y rendir. San Lorenzo tiene más de cuatro millones de hinchas a los que nosotros le movemos el termostato y se merecen arrancar la semana feliz", agregó en el mismo sentido.