El comunicado de Independiente tras la polémica por el cambio de Puma a Atomik para la camiseta

Luego de que trascendiera que Independiente cambiará la marca de su indumentaria y los hinchas manifestaran su bronca, la CD se expidió al respecto.

La CD de Independiente se expidió sobre la polémica por el sponsoreo técnico de su camiseta.

Independiente lanzó un comunicado oficial para aclarar la situación del acuerdo con Atomik. En el arranque del escrito, la comisión directiva lanzó un dato sobre el panorama de la negociación: “El Club informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025”.

En escrito difundido en los canales oficiales de la institución, la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti exclamó que evaluaron las ofertas recibidas por Puma y Atomik. “En este proceso la oferta de Atomik prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de Puma”, resaltó la dirigencia del Rey de Copas.

— C. A. Independiente (@Independiente) September 30, 2025

Sin embargo, el texto aclara expresó que Puma tiene las “puertas abiertas” para mejorar su última oferta: “En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América”, cerró el escrito oficial la CD de Independiente.

Más allá de que la oferta de Atomik sea, por ahora, la más alta desde lo económico, el respaldo histórico de Puma no es un detalle menor. La marca alemana ha acompañado al club en momentos clave y logró instalarse en la identidad reciente de Independiente, siendo adoptada por gran parte de la hinchada como un símbolo de pertenencia.