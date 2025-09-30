La vieja frase de la hermana de Hernán Mastrángelo que trajo polémica antes del River-Racing: "En casa somos todos hinchas de..."

Se viralizó una declaración de la hermana de Hernán Mastrángelo en la que confiesa el fanatismo de la familia por River. Qué dicen los hinchas de Racing.

El choque entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina es un partido que trae un sinfín de condimentos extras. No por nada la carátula que se le fijó indica que es el "clásico del morbo", pero hay otro tema aparte que empezó a ser foco en los últimos días: Hernán Mastrángelo.

El árbitro fue designado para impartir justicia el próximo jueves desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito y, más allá de las quejas que suelen haber en el fútbol argentino con los arbitrajes, este tomó un rol relevante en la previa por un hecho puntual.

La vieja declaración que vincula a Mastrángelo con River En las últimas horas se viralizó una declaración de 2009 de Romina Mastrángelo, hermana de Hernán e hija de Carlos (histórico exárbitro), en la que confiesa que la familia completa es hincha de River por influencia del abuelo: "En casa todos somos gallinas, todas mis hermanas, mi hermano y todos los nietos de papá", dice el texto del viejo blog La pelota no dobla.

Incluso, en la misma nota, Carlos Mastrángelo admite su fanatismo por el Millo: "En mi juventud eso implicaba no comer para ir a verlo a todas las canchas. Y discutir, sobre todo con los bosteros. Si hasta miraba el estadio de River y me sentía orgulloso de ser hincha del club. Por supuesto, veía la tercera, la reserva y la primera y no me olvido de que cuando era más chico y perdía, me iba a la cama a llorar".

