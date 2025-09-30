Qué dijo Julián Álvarez sobre los rumores de un interés del Barcelona en ficharlo: "Mi foco está en..."

Luego del 5-1 del Atlético de Madrid al Eintracht Frankfurt, Julián Álvarez fue consultado por el supuesto deseo del Barcelona por contratarlo.

Julián Álvarez está intratable. Tras su actuación estelar en el clásico contra el Real, este martes volvió a destacarse en la goleada 5-1 del Atlético de Madrid sobre el Eintracht Frankfurt por la fecha 2 de la Champions League. Asistió a Antoine Griezmann para el 3-0 parcial y selló el resultado final con un penal que definió picando la pelota.

Con el de hoy, la Araña ya lleva 6 goles en los últimos 3 partidos jugados, tras el doblete ante el Merengue y su hat-trick contra el Rayo Vallecano una semana atrás. Sus grandes rendimientos y sus espectaculares estadísticas en el Colchonero hicieron que en España haya comenzado a circular en redes y entre prensa deportiva la versión de que el Barcelona quiere ficharlo y estaría dispuesto a desembolsar una cifra multimillonaria por él.

Julián Álvarez se refirió al supuesto interés del Barcelona

Luego del encuentro en el Metropolitano, la Bestia de Calchín fue consultado por estos rumores. "Yo estoy muy tranquilo. Siempre se hablan muchas cosas, el año pasado también. Ahora recién arranca la temporada. Mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club y ayudar a mis compañeros para ganar acá. Solo tengo ese pensamiento. Lo que se diga en las redes está más allá", apuntó en diálogo con ESPN, desentendiéndose del tema.

En ese sentido, le preguntaron si piensa también ya en el Mundial 2026, que comenzará en menos de 9 meses. "Falta mucho, pero a uno como jugador se le viene a la cabeza porque es el torneo más importante. Hay que enfocarse partido a partido, paso a paso", respondió el ex River en la misma sintonía.