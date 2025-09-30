Video: Enzo Fernández fue agredido por hinchas del Benfica en pleno partido y Mourinho saltó en su defensa

En el duelo entre el Chelsea y el Benfica en Stamford Bridge, los fanáticos portugueses comenzaron a arrojarle objetos a Enzo Fernández desde las gradas.

Enzo Fernández vivió un momento bastante desagradable este martes en Stamford Bridge. Esta jornada le tocó enfrentar con el Chelsea como local al Benfica, su exequipo, por la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League, y el público visitante no estuvo muy contento de volver a verlo con la camiseta azul.

Cuando en 2023 el ex River, que acababa de ser campeón del mundo con la Scaloneta en Qatar 2022, fue vendido a los Blues por 121 millones de euros, la noticia cayó muy mal en las Águilas, y tanto los directivos como la afición fueron muy críticos con el joven volante argentino. 2 años y medio después, la bronca parece prevalecer.

Así quedó demostrado al minuto 39 del primer tiempo, cuando el oriundo de San Martín se disponía a patear un córner justo en la esquina donde estaba ubicada la parcialidad rival y comenzó a ser insultado por los fanáticos portugueses. Pero las cosas no quedarían únicamente en una agresión verbal.

Enzo Fernández malinterpretó en un principio lo que le gritaban y pensó que lo estaban ovacionando, por lo que les respondió con un aplauso. Los hinchas entendieron este gesto como una provocación, por lo que comenzaron a arrojarle botellas y otros proyectiles, obligando al mediocampista de 24 años a alejarse unos pasos para que no le acertaran.