Con Franco Mastantuono como titular, Real Madrid goleó 5-0 al Kairat Almaty y tiene puntaje ideal

Real Madrid , con Franco Mastantuono como titular, conquistó este martes Asia liderado por Mbappé, que marcó tres goles en el 5-0 ante el Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League .

El francés, al que se vio muy participativo y con ganas de involucrar a un irregular Vinícius, resolvió el entuerto de viajar a casi 7.000 kilómetros de distancia después de la catástrofe del Metropolitano ante el Atlético de Madrid en el derbi (derrota 2-5).

Tuvo que ser un fallo de la defensa local el que permitiera a la Casa Blanca abrir el marcador. Mastantuono , el más listo de la clase, persiguió la pelota y provocó un penal al ser derribado por el arquro en su desesperada salida. Mbappé marcó desde los once metros engañando a Kalmurza a los 25 minutos.

Astuto, Mastantuono generó el penal del 1-0 de Real Madrid ante Kairat Almaty por la Champions.

Otro gol de Mbappé para su doblete y el 2-0

El gol de la tranquilidad para Real Madrid tuvo que esperar, pero no mucho. El francés aprovechó un larguísimo despeje de Courtois para marcharse en velocidad del central ruso Sorokin y batir a Kalmurza picando el balón con un sutil toque a los 52'.

Mbappé sentenció su hat trick

Luego, una jugada del brasileño Rodrigo, no sin la intervención de Güler, permitió a Mbappé marcar el tercer gol y firmar un merecido hat-trick el cuarto en la actual Champions. Fue un disparo desde fuera del área a media altura ante el que nada pudo hacer Kalmurza.

Camavinga anotó el cuarto al rematar de cabeza en un contraataque y Brahim Díaz hizo el quinto en el último suspiro con un disparo raso y cruzado.

Camavinga se anotó en la goleada

Brahim Díaz sentenció el 5-0

El próximo partido de Real Madrid en la Orejona será el 23 de octubre, cuando reciba a la Juventus en el Santiago Bernabéu.

Fuente: EFE

