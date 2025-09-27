La furiosa reacción de Mastantuono contra los hinchas del Atlético Madrid tras el 2-5 y qué dijo Xabi Alonso: "Lo que pasó fue muy..."

En caliente, Franco Mastantuono tuvo una repentina reacción contra los simpatizantes del Aleti y el DT español habló sobre eso en conferencia.

El Madrid perdió el clásico y Mastantuono tuvo una repentina reacción sobre el final del partido.

Ante una falta que cobró el árbitro Javier Rojas en su contra, el ex River, molesto por la decisión, pateó la pelota con total impotencia hacia la tribuna más cercana donde se encontraban los simpatizantes del Colchonero. Enseguida, se ganó la amarilla y generó el repudio de la gente y un pequeño tumulto entre los jugadores de ambos equipos que quedó en la nada rápidamente.

La reacción de Franco Mastantuono contra los hinchas del Atlético de Madrid Mastantuono pateó una pelota contra las gradas y se ganó la amarilla en el derbi de Madrid. Video X: @top_videos_top Mastantuono pateó una pelota contra las gradas y se ganó la amarilla en el derbi de Madrid. Video X: @top_videos_top

Qué dijo Xabi Alonso En conferencia de prensa, Xabi Alonso fue consultado por esa actitud de Mastantuono y justificó su reacción de una manera muy particular: “No haremos de un detalle que era muy recurrente como una explicación de lo que pasó en el partido, pero sí que fue muy claro qué es lo que pasó“, dijo el español, haciendo referencia a la demora de los alcanzapelotas locales.

A su vez, el entrenador de la Casa Blanca explayó: “La frustración más que de eso es porque no estuvimos en nuestro nivel, y nos tiene que doler, tiene que ser un dolor que lo utilicemos de manera positiva, individual y colectivamente”.