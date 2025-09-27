La furiosa reacción de Mastantuono contra los hinchas del Atlético Madrid tras el 2-5 y qué dijo Xabi Alonso: "Lo que pasó fue muy..."
En caliente, Franco Mastantuono tuvo una repentina reacción contra los simpatizantes del Aleti y el DT español habló sobre eso en conferencia.
El primer derbi de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid no fue el esperado. No solo porque la joya de 18 años fue suplente e ingresó a los 60 minutos con el partido casi liquidado (Atlético de Madrid ya ganaba 4-2) sino por la furiosa reacción que tuvo antes de finalizar el encuentro.
Ante una falta que cobró el árbitro Javier Rojas en su contra, el ex River, molesto por la decisión, pateó la pelota con total impotencia hacia la tribuna más cercana donde se encontraban los simpatizantes del Colchonero. Enseguida, se ganó la amarilla y generó el repudio de la gente y un pequeño tumulto entre los jugadores de ambos equipos que quedó en la nada rápidamente.
Te Podría Interesar
La reacción de Franco Mastantuono contra los hinchas del Atlético de Madrid
Qué dijo Xabi Alonso
En conferencia de prensa, Xabi Alonso fue consultado por esa actitud de Mastantuono y justificó su reacción de una manera muy particular: “No haremos de un detalle que era muy recurrente como una explicación de lo que pasó en el partido, pero sí que fue muy claro qué es lo que pasó“, dijo el español, haciendo referencia a la demora de los alcanzapelotas locales.
A su vez, el entrenador de la Casa Blanca explayó: “La frustración más que de eso es porque no estuvimos en nuestro nivel, y nos tiene que doler, tiene que ser un dolor que lo utilicemos de manera positiva, individual y colectivamente”.
En cuanto a la floja performance de su equipo en el derbi, Xabi Alonso sentenció: “Fue un mal partido, no jugamos bien colectivamente con y sin balón. Estamos en construcción, esto sigue y tenemos que sacar conclusiones de lo que pasó para que nos sirva de cara al futuro. No hay excusas, fue una derrota merecida¨.