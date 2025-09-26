El llamativo elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono, tras convertir su primer gol con el Real Madrid: "Tiene muchísimas cosas..."

Xabi Alonso habló en conferencia de prensa en la previa del derbi ante el Atlético de Madrid y aprovechó para tirarle flores al volante argentino.

Este sábado a partir de las 11:15 (hora de Argentina), el Real Madrid de Xabi Alonso y Franco Mastantuono tendrá su primera gran prueba de fuego de la temporada cuando visiten el Wanda Metropolitano para medirse ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Julián Álvarez y compañía, por la sexta fecha de la Liga de España.

Este partido será más que fundamental para ambos equipos, no solo porque es un derbi sino también porque se juegan mucho. El Merengue, líder absoluto y con puntaje perfecto, buscará mantener la punta del certamen español y seguir manteniendo este buen presente que atraviesa. Por su parte, el Colchonero, que viene de ganarle al Rayo Vallecano con un hat-trick de la Araña, buscará sumar su segunda victoria al hilo y que les permita subir puestos en la tabla.

Xabi Alonso lleno de elogios a Franco Mastantuono Este encuentro también será el primer derbi madrileño para Franco Mastantuono y a la espera de que se confirme el once titular, es muy probable que Xabi Alonso lo vuelva a poner desde el arranque. Tal es así que en conferencia de prensa, el DT español reveló lo que más le encanta del volante argentino y lo llenó de elogios: “Tiene muchísimas cosas buenas. La verdad es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, que acaba de cumplir dieciocho años, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, la adaptación ha sido muy buena“, sentenció.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono se perfila para ser titular el sábado ante el Atlético de Madrid. @RealMadrid

“Me encanta, que es la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es. Él tiene mucha energía y prefiero... Y luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo, es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego y estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo“, añadió.