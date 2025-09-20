Xabi Alonso reveló el reproche que le hizo Franco Mastantuono tras ser reemplazado ante Espanyol: "¿Me cambias a mí?"

Real Madrid tuvo un arranque arrasador en LaLiga y la victoria ante Espanyol, con Franco Mastantuono de titular, le permitió seguir con puntaje ideal y escalar a los 15 puntos en el torneo doméstico, cinco más que Barcelona (tiene un partido menos). El extremo argentino volvió a ser importante en el 2-0 del equipo de Xabi Alonso y completó 77 minutos hasta que fue reemplazado por Brahim Díaz.

Luego, en conferencia de prensa, el DT español fue consultado por la performance de la joya de 18 años y, si bien le lanzó flores y lo llenó de elogios como de costumbre, también reveló el enojo del ex River al momento de dejar el campo de juego del Santiago Bernabéu.

Al referirse al disgusto de Vinicius Jr por una situación similar, el ex Bayer Leverkusen incluyó en su discurso a Mastantuono , ya que los dos salieron enojados por el cambio. "Sí que en el momento en el que mejor estaba igual podría haber esperado un poquito para cambiarle un poco más tarde (a Vinicius). Franco también quería seguir jugando. Me decía: '¿me cambias a mí?' Sí, Franco: te cambio a ti'", explicó el entrenador del Merengue.

A su vez, explicó qué buscó con las salidas de los cracks: "Con Vini pasaba un poco parecido, quería seguir porque se encontraba bien, podría haber esperado, pero bueno, el partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco".

Yendo al reproche puntual del argentino, Xabi Alonso continuó: "Franco también se ha marchado un poco enfadado, me ha preguntado y cuando le he dicho que sí le he visto que no se ha puesto muy contento, pero bueno, al final a todos les sucede. Pero estoy contento con el partido que han hecho Vini y Franco".

Los nuevos elogios del DT para el argentino

Por otro lado, el DT de Real Madrid dijo que "mientras rinda, va a jugar", en referencia a Franco Mastantuono, y no se mostró inquieto por su debut en las redes: "Si las cosas llevan un poco más de tiempo, habrá que esperar un poco más, pero yo le veo bien a Franco. Sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero todo llega: cuanto más fuerzas una situación, probablemente tarda un poco más en llegar. Eso llegará con naturalidad. Haciendo bien las cosas que hay que hacer, llegan las cosas como el gol o situaciones extraordinarias", cerró.