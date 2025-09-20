Con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y es el único líder de LaLiga
Con goles de Militao y Mbappé, el Real Madrid, que tiene a Franco Mastantuono en el once inicial, vence al elenco catalán con claridad.
El Real Madrid sigue con puntaje ideal en LaLiga: cinco jugados, cinco ganados. Esta vez venció 2-0 al Espanyol, que sufrió su primera derrota del torneo. El volante argentino Franco Mastantuono formó parte del once inicial, completó un buen encuentro y salió reemplazado a los 77 minutos.
Los goles llegaron con dos bombazos desde afuera del área: primero Éder Militao a los 22 minutos y luego Kylian Mbappé a los 47. El brasileño, ya consolidado tras superar sus lesiones, abrió el partido con un derechazo imparable. El francés, figura del equipo y con 7 tantos en la temporada (5 en Liga), liquidó el encuentro con otra gran definición.
Te Podría Interesar
El golazo de Eder Militao para el 1-0 del Real Madrid
El equipo de Xabi Alonso cambió esquema: pasó de su clásico 4-3-3 a un 4-2-4, con el regreso de Vinícius al once inicial y la primera titularidad de Gonzalo García. Sin embargo, la idea ofensiva no terminó de cuajar y el Madrid dependió de las individualidades.
El Espanyol fue competitivo en el primer tiempo, tuvo dos llegadas claras y complicó con transiciones rápidas, pero le faltó precisión en la definición.
Mbappé puso el 2-0 para el Merengue
Con un Mbappé letal, un golazo de Militao y un Vinícius todavía lejos de su mejor nivel, el Madrid mantiene el pleno y se afirma en la cima de la Liga.