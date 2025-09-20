Con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid derrotó 2-0 al Espanyol y es el único líder de LaLiga

Con goles de Militao y Mbappé, el Real Madrid, que tiene a Franco Mastantuono en el once inicial, vence al elenco catalán con claridad.

Todo el Real Madrid, incluido Franco Mastantuono, celebra el gol del brasileño Éder Militao, que abrió el camino de la victoria sobre el Espanyol.

El Real Madrid sigue con puntaje ideal en LaLiga: cinco jugados, cinco ganados. Esta vez venció 2-0 al Espanyol, que sufrió su primera derrota del torneo. El volante argentino Franco Mastantuono formó parte del once inicial, completó un buen encuentro y salió reemplazado a los 77 minutos.

Los goles llegaron con dos bombazos desde afuera del área: primero Éder Militao a los 22 minutos y luego Kylian Mbappé a los 47. El brasileño, ya consolidado tras superar sus lesiones, abrió el partido con un derechazo imparable. El francés, figura del equipo y con 7 tantos en la temporada (5 en Liga), liquidó el encuentro con otra gran definición.

El golazo de Eder Militao para el 1-0 del Real Madrid El golazo de Eder Militao para el 1-0 del Real Madrid

El equipo de Xabi Alonso cambió esquema: pasó de su clásico 4-3-3 a un 4-2-4, con el regreso de Vinícius al once inicial y la primera titularidad de Gonzalo García. Sin embargo, la idea ofensiva no terminó de cuajar y el Madrid dependió de las individualidades.

El Espanyol fue competitivo en el primer tiempo, tuvo dos llegadas claras y complicó con transiciones rápidas, pero le faltó precisión en la definición.