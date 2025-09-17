El tremendo elogio de un campeón de la Champions con el Real Madrid para Franco Mastantuono: "Tiene esa mentalidad argentina de..."

Una gloria del Real Madrid habló sobre los primeros pasos que está dando Franco Mastantuono en el club tras su debut en la Champions.

A pesar de que se pensaba en un principio que le tomaría un tiempo ganarse un lugar en el equipo, Franco Mastantuono rápidamente se metió en el once titular del Real Madrid y este martes tuvo su debut en la Champions League. Fue en la victoria 2-1 sobre Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

El joven crack de Azul jugó unos 63 minutos antes de ser sustituido por Brahim Diaz y hasta tuvo algunas chances de convertir, pero no las pudo aprovechar. Más allá de que todavía no ha logrado tener una actuación destacada que le haya hecho ganarse a la hinchada y la prensa española, Xabi Alonso y varios nombres relacionados al mundo merengue no dejan de elogiarlo. Entre ellos, en las últimas horas se manifestó al respecto Pedja Mijatovic.

Pedja Mijatovic elogió a Franco Mastantuono Pedja Mijatovic elogió a Franco Mastantuono

"Me parece muy buen jugador, con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad. No lo intimida el Bernabéu, que con 70 mil personas tiene que imponerse, pero lo veo muy suelto. Además tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo", destacó el exdelantero montenegrino que jugó en la Casa Blanca de 1996 a 1999 y que fue una pieza clave en la obtención de la Champions League de 1998, en la que el único gol de la final ganada 1-0 ante Juventus.

"No ha tenido suerte hoy en su debut, pero es un futbolista que tiene unos detalles tremendos. Cuando ves que tiene 18 años, dices: 'Bueno, tiene mucho futuro por delante'. No tengo ninguna duda", agregó esperanzado luego del encuentro en diálogo con el programa deportivo El Larguero.