La tajante sentencia de Xabi Alonso sobre la posibilidad de que Mastantuono juegue el Mundial Sub 20: "Si depende de nosotros..."

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se refirió a la posibilidad de que Mastantuono, de 18 años, dispute el certamen mundialista con la Sub 20.

La frase de Xabi Alonso sobre la posibilidad de que Franco Mastantuono dispute el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

Franco Mastantuono es una de las piezas fundamentales del Real Madrid de Xabi Alonso. El volante ofensivo de la Selección argentina fue el gran fichaje del Merengue en este último mercado de pases (pago 45 millones de euros a River) y luego de hacer su debut ingresando desde el banco de los suplentes ante el Osasuna, el DT decidió que sea titular ante el Real Oviedo y Mallorca.

Este sábado desde las 11:15 (hora de Argentina), el máximo ganador de la Champions League tendrá una dura parada en su visita a San Sebastián para medirse ante la Real Sociedad, en un partido importante para seguir siendo el líder de La Liga de España.

No obstante, de cara a este compromiso, Xabi Alonso aún no confirmó si el futbolista de 18 años será titular y eso se debe a que viene de jugar los dos partidos por Eliminatorias Sudamericanas con la Albiceleste y tuvo pocos entrenamientos con sus compañeros por lo que podría ser suplente y su lugar lo tomaría Jude Bellingham, quien ya se recuperó de su lesión y está a disposición del entrenador.

franco mastantuono Franco Mastantuono podría ser suplente en la visita del Real Madrid a la Real Sociedad. Shutterstock

Xabi Alonso fue tajante sobre la chance de que Mastantuono juegue el Mundial Sub 20 De todas maneras, Franco Mastantuono es indispensable para el exentrenador del Bayern Levekusen y es por ello que siempre quiere tenerlo en sus filas. Sin embargo, a fines de septiembre comenzará el Mundial Sub 20 de Chile y Diego Placente quiere que el argentino esté dentro de la nómina que dará a conocer el domingo 21. Pero para eso primero la AFA deberá negociar con la dirigencia del Real Madrid para conseguir el permiso del club.