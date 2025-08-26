El insulto de Rodrygo a Xabi Alonso al ser reemplazado que generó un escándalo en Real Madrid: "¡Andate a...!"

Durante la victoria del Real Madrid contra Oviedo, Rodrygo no se tomó para nada bien la decisión de Xabi Alonso de sustituirlo en el segundo tiempo.

El Real Madrid de Xabi Alonso arrancó muy bien en LaLiga. Sin brillar demasiado, sumó 6 puntos de 6 en las primeras dos fechas al vencer 1-0 a Osasuna en el debut y 3-0 al Real Oviedo el domingo. Si bien todavía está dejando un poco que desear en cuanto al juego, los resultados se le están dando de momento.

Quizás uno de los mayores desafíos en un principio para el flamante nuevo DT se administrar el plantel para encontrarle un lugar a todas las estrellas con las que cuenta, especialmente en ofensiva. En ese sentido, quien no parece estar para nada conforme con el rol que está cumpliendo es Rodrygo Goes, como dio a entender el último partido.

La airada protesta de Rodrygo contra Xabi Alonso La airada protesta de Rodrygo contra Xabi Alonso Este fin de semana, el brasileño fue titular y fue reemplazado en el segundo tiempo, al minuto 63, por su compatriota Vinicius. Evidentemente, no tenía intenciones de salir y, al llegar al banco, mientras se sentaba, protestó de manera airada y lanzó un fuerte insulto al aire, que pareciera estar dirigido en realidad al entrenador: "Todos los partidos lo mismo... ¡Andate a la mierda!", se le pudo leer en los labios mientras tiraba su remera de entrenamiento con fuerza al piso.

Esto generó un escándalo en las redes sociales y medios deportivos de España y el mundo. El descontento del delantero de 24 años es notorio, a pesar de que el propio Xabi Alonso dijo que lo iba a tener en cuenta para esta temporada, y algunos portales comienzan a especular con una posible salida a otro club.