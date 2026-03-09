La "predicción" de Ricardo Caruso Lombardi que enardeció a los hinchas de un club mendocino

El popular panelista de televisión y ex director técnico realizó una fuerte afirmación al aire que generó la bronca de los hinchas.

Luego de alejarse del fútbol, Caruso Lombardi se metió en el mundo de los medios y plantó batalla a la AFA.

Ricardo Caruso Lombardi se caracterizó en los últimos años por tomar un rol de panelista desfachatado y sin ningún tipo de pruritos a la hora de opinar sobre el fútbol argentino. Y dentro de su alocución durante el programa TN Deportivo de este domingo, apuntó contra uno de los clubes mendocinos, lo que generó una rápida reacción en redes sociales.

El ex director técnico, devenido en periodista deportivo, hizo mención a Huracán Las Heras durante un pasaje del tradicional programa que Caruso comparte con Marcelo Fiasche, Pablo Gravellone, Alejandro Parmo y Nicolás Singer, entre otros.

Te puede interesar El nuevo proyecto de ampliación de la Bombonera por el que va Boca: cuarta bandeja y 10.000 lugares más

Sergio Toti Arias Huracan El equipo que conduce Sergio Toti Arias se prepara para afrontar el torneo Federal A 2026. Prensa Huracán Las Heras Tras el hecho, por la relevancia de sus dichos y la firmeza en sus palabras, las redes se llenaron de mensajes de hinchas del Globo y del fútbol mendocino en general, quienes se mostraron sorprendidos y mayoritariamente en contra de la referencia que realizó el ex extrenador.

La "predicción" de Ricardo Caruso Lombardi Durante el programa dominguero y con el fútbol de paro, Caruso Lombardi realizó una mención a Huracán Las Heras que generó el repudio de muchos simpatizantes del Globo al entender que esa afirmación no sólo no cuenta con un sustento visible fuerte, sino que también puede traer aparejada alguna consecuencia negativa a futuro para la institución mendocina.